Jeremy Renner comparte su primer mensaje desde el hospital después de su terrible accidente

Después de varias horas en las que hemos estado expectantes por la salud de Jeremy Renner, por fin el actor se ha pronunciado agradeciendo el apoyo y el cariño que ha recibido tras su aparatoso accidente. La pasada nochevieja, el Ojo de Halcón del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) fue atropellado por su propia máquina quitanieves, teniendo que ser trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde fue intervenido de urgencia al haber perdido mucha sangre. Ahora, vía las redes sociales de Renner, hemos podido recibir una actualización personal de su estado:

“Gracias a todo por sus amables palabras. Estoy demasiado desorientado ahora para escribir. Los amo a todos”, dice el texto que va acompañado de una imagen del actor desde la cama del hospital. En la instantánea se puede apreciar cómo Renner tiene la cara magullada y está con un tubo de respiración en las fosas nasales. En los comentarios de la publicación, cientos de personas han mandado sus mensajes de apoyo, entre los que destacan algunos buenos deseos adicionales por parte de sus compañeros de profesión como Chris Pratt, Eiza Gonzales, Vanessa Hudgens y Taika Waititi.

El estado de Jeremy Renner se describió en “condiciones críticas pero en estado estable”. Según comunicó su representante, el pasado lunes salió de la cirugía pero permaneció en cuidados intensivos, sufriendo un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas como resultado del terrible accidente. Deadline ya informó que el percance viene del desastroso temporal que ha asolado a algunas zonas de Norteamérica. Principalmente al rancho que el intérprete tiene en Tahoe, dejando a más de 35.000 hogares sin luz.

Reconocido por el gran público como uno de los primeros Vengadores del UCM, a finales del 2021 protagonizó su propia serie del personaje, en la que pasaba más o menos el testigo a Kate Bishop (Hailee Steinfeld) como la nueva arquera de la próxima generación. Aunque no obstante, los principales rumores sitúan al personaje de Clint Barton en la futura Vengadores: la dinastía de Kang. La agenda de Renner está bastante despejada para 2023 y por el momento no tiene ningún proyecto a la vista. Eso sí, estrenará la segunda temporada de su exitosa serie de Peacock, Mayor of Kingstown. Fuera del cine de superhéroes, Jeremy Renner ha estado nominado al Oscar en dos ocasiones, la primera con En tierra a hostil y la segunda en The Town, el filme de atracos de Ben Affleck.