La canción del final de ‘Stranger Things’ que ninguna otra serie pudo conseguir: «Era imposible»

Ha sido una larga aventura, concretamente, de 10 años. Pero, oficialmente, Stranger Things ha llegado a su final. La popular producción de Netflix afrontó los últimos meses del 2025 con ilusión y ganas. Pues, volvía a la pequeña pantalla tras años de ausencia e intriga de por medio. Pero, como toda buena historia que se precie, también ha tenido su final. El desenlace de una historia cuyo capítulo ha sido subido a la plataforma de pago este pasado 1 de enero. La mejor manera de dar la bienvenida al 2026, de eso no cabe duda. Pero, donde las emociones no han faltado en las 2 horas de episodio. ¡Alerta SPOILERS!

Stranger Things ha concluido su historia y, con ello, los fans han podido ver qué ha ocurrido con sus queridos protagonistas. Como se pudo ver, el temible Vecna fue derrotado. Asimismo, el rumor que tenía a todos con el corazón en un puño no se cumplió. Pues, el adorado Steve Harrington, personaje interpretado por el actor Joe Keery, no murió en la batalla. Pero, sí nos dio un gran susto. Sin embargo, en este conjunto de situaciones, lamentablemente, sí hubo una baja importante. Once, personaje interpretado por Millie Bobby Brown, murió al intentar salvar a todos. Un triste final para la joven, pero que no ha quedado asegurado al 100%.

‘Stranger Things’ concluye con una gran baja

Tal y como se pudo ver, la trama sembró la duda de que Once pudo haberse escapado de su muerta segura. Mike cree que llegó, al final, a esa triple cascada y vive tranquila. Al menos, eso es lo que piensa. «Elijo creer», responde. Pues, es triste pensar que, después de todo, la joven no pudo vivir una vida tranquila y sin abusos. Por lo tanto, podría decirse que su destino quedó abierto.

Pero, si hablamos de detalles que no pasaron desapercibidos, la banda sonora elegida ha sido una de ellas. Como bien saben los fans, la canción Running Up That Hill (A Deal with God), de Kate Bush, cobró una gran importancia en la historia a partir de las últimas temporadas. Un tema de 1985 que alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 tras su emisión en la serie de Netflix.

Por ello, y teniendo en cuenta que el final de Stranger Things estaba cerca, los hermanos Duffer quisieron poner la música de Prince. «Nos dijeron que era una posibilidad remota, así que cruzamos los dedos», añade Matt Duffer en una entrevista. «Gracias a Dios que aceptaron», concluye.

El cantante Prince, el gran protagonista en el final de ‘Stranger Things’

En el capítulo se puede ver cómo Hopper y Murray logran detonar la bomba. De esta manera, la pandilla escapa del puente interdimensional al ritmo de When Doves Cry, tema de 1984 de Prince. Pero, no es la única. En la escena final de Once, los hermanos apostaron por recurrir a la canción de Purple Rain. «Nunca habían hablado tanto sobre la elección de una canción como lo hicimos en ese momento», explica Ross Duffer.

«Lo que también es muy emocionante es que simplemente no se ha usado. Los herederos de Prince no suelen permitir que esa canción se licencie fuera de la película Purple Rain», comentan. Un hito más que ha logrado Stranger Things. Y es que, sin lugar a duda, la serie ha vivido un final completamente arrollador.