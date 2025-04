La película del videojuego ‘Death Stranding’ encuentra director: ¿la adaptación más compleja del género?

Hace más de un año que Hideo Kojima y A24 anunciaron su colaboración para adaptar el videojuego Death Stranding. Y desde entonces, no hemos tenido demasiadas novedades al respecto. Una austeridad informativa que seguramente tiene que ver con la promoción de la continuación del juego que tendrá el estreno de la secuela el próximo verano. Pero hace escasas horas, la producción ha encontrado al hombre ideal para plasmar el extraño imaginario de Kojima en la gran pantalla de la mano del prestigioso sello independiente. Hablamos del realizador estadounidense, Michael Sarnoski.

A diferencia de otros títulos del mundo de las consolas, Death Stranding fue concebido (como casi todo en la mente de Kojima), como una experiencia cinematográfica. Desde su apartado visual al reparto estelar que concentra esta distópica historia, mediante una captura de movimientos completamente puntera en la industria. Y para viva prueba de ello, ahí están Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Elle Fanning o Margaret Qualley. Pero el amor que este creador profesa al séptimo arte le ha llevado incluso a incluir a perfiles de cineastas a los que admira profundamente, como Guillermo del Toro, Nicolas Winding Refn y George Miller. Todavía no se sabe si alguno de estos intérpretes repetirá en sus respectivos papeles, aunque lo más probable es que Reedus si que vuelva a ejercer como Sam Bridges, el protagonista de la trama. Según medios norteamericanos, Sarnoski también ocupará el puesto de guionista en una producción que estará firmada tanto por el sello independiente de moda, como por la propia Kojima Productions.

Sarnoski dirigirá ‘Death Stranding’

La sinopsis de Death Stranding revelará toda una serie de misterios que rodean a su universo, donde una catastrófica cadena de eventos desdibujaron los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Dando origen así a criaturas de pesadilla en un mundo fragmentado al borde del colapaso. Por supuesto, el filme trascenderá la jugabilidad adentrándonos mucho más en la trama de esta enigmática historia. El juego original debutó en 2019 en PlayStation 4, con más de 16 millones de jugadores encarnando a un personaje que según la descripción oficial, debe «reunir a una América dividida». La secuela del videojuego llevará por título Death Stranding 2: On the Beach y si la primera adaptación tiene éxito, lo más seguro es que esta prolongación de la trama se prolongue con otra película.

El propio Kojima ya dejó claro que nunca sería él mismo quien adaptase uno de sus mundos jugables a la gran pantalla, por más que los fans siempre hayan visto en él, la figura de un autor cinematográfico: «Para que quede claro, estoy muy involucrado en la producción, supervisión, trama estética, diseño y contenido de la adaptación cinematográfica de DS (Death Stranding), explicaba en el anuncio de la película.

Sarnoski saltó a la fama en 2021, gracias a la elogiada Pig. Una ópera prima que firmó junto al sello Neon y que le puso en el mapa, al sacar una de las mejores interpretaciones de su protagonista Nicolas Cage. La impronta de su talento se vio recompensada muy pronto y en 2024, Paramount Pictures le encargó la precuela Un lugar tranquilo: Día 1. Era la primera vez que el joven director se enfrentaba a una superproducción, pero aprobó con nota tanto en el desempeño frente a la crítica profesional como en una taquilla mundial en la que logró recaudar 261 millones de dólares. Ahora su próximo reto antes de dirigir Death Stranding pasa por el estreno de The Death of Robin Hood, una reinterpretación oscura del personaje, el cual tiene que lidiar con un pasado lleno de crímenes y asesinatos. La cinta estará protagonizada por Hugh Jackman, Jodie Comer y Bill Skarsgård, entre otros.

Kojima siente devoción por A24

Podría parecer muy arriesgado que una productora como A24 asumiese el reto de adaptar Death Stranding. Recordemos que hasta el día de hoy, los 60 millones de dólares de Civil War han supuesto el proyecto más caro en el que se ha involucrado este estudio independiente. Sin embargo, por las declaraciones de Kojima sabemos que el autor nipón siente devoción absoluta por una marca que ya ha ganado el Oscar a la mejor película en dos ocasiones, con Moonlight (2016) y Todo a la vez en todas partes (2022).

«La películas que están prestando al mundo son de alta calidad y muy innovadoras. Me han atraído sus creaciones e incluso han inspirado mi propio trabajo (…) Lo que estamos creando no es sólo una traducción directa del juego. La intención es que nuestro público no sólo sean fans de los juegos, sino que nuestra película sea para todos los amantes del cine. Estamos creando un universo de Death Stranding nunca antes visto, alcanzable solo a través del cine, y así nacerá», mencionó en el comunicado que anunciaba el proyecto.

La película de Death Stranding llegará a los cines en 2026.