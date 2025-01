Margaret Qualley habla de su nuevo proyecto con el cineasta Richard Linklater: «Cambió mi vida»

Hace tiempo que Margaret Qualley se ha convertido en una auténtica estrella del cine de autor. Un estatus construido a base de seleccionar muy bien los nombres de los cineastas y creadores de sus proyectos. Desde Damon Lindelof y la serie The Leftovers, pasando por ser la icónica (y siniestra) hippie de Quentin Tarantino en Érase una vez en Hollywood, hasta el reciente fenómeno de La sustancia, donde encarna a la «versión mejorada» del personaje de Demi Moore. Sin embargo y a pesar de este increíble currículum, la dos veces nominada al Globo de Oro acaba de cumplir uno de sus sueños: formar parte de una película del director Richard Linklater.

Programada en principio para llegar a las salas este 2025, Blue Moon marcará la primera colaboración entre Qualley y el valorado realizador norteamericano. Donde además, la hija de la también actriz Andie MacDowell, compartirá elenco con nombres de la talla de Ethan Hawke, Andrew Scott, Bobby Cannavale, Patrick Kennedy y Simon Delaney. La cinta retratará parte de la biografía del compositor Lorenz Hart, quien en los años 40 luchó contra el alcoholismo y la depresión. Supone al mismo tiempo, la segunda película de Linklater junto al guionista Robert Kaplow, con el que trabajó por primera vez en el 2008, gracias a Me and Orson Welles. De hecho, cuando esta joven icono de la gran recuerda su implicación en la producción de Linklater todavía le parece algo «increíblemente surrealista». Pues en realidad, lleva queriendo trabajar con él desde hace más de una década. No es para menos, teniendo en cuenta que Linklater está considerado como uno de los grandes autores norteamericanos de la historia actual. El año pasado volvió a sorprender a la crítica con Hit Man. Asesino por casualidad y en el futuro, más allá de Blue Moon, tiene pendiente la filmación de la francesa Nouvelle Vague y de Merrily We Roll Along, otro ejercicio de metacine con el que el cinco veces nominado al Oscar estará rodando a Paul Mescal, Ben Platt y Beanie Feldstein durante los próximos 20 años.

Linklater: admiración desde ‘Boyhood’

El legado de Richard Linklater como cineasta es a menudo, un retrato generacional. Una radiografía del tiempo en el amor, el crecimiento y por supuesto, la vida. Porque al igual que otros grandes narradores, el cine de Linklater intenta capturar esos fragmentos tan magnánimos y a la par, tan personales e introspectivos.

La admiración de Qualley por el director se consolidó con su película de 2014 Boyhood, la cual le resultó especialmente personal, pues tenía la misma edad que el protagonista principal. Nominada al Oscar, Boyhood se filmó a lo largo de 12 años, con Ethan Hawke y Patricia Arquette en los papeles principales. Así describía la actriz, lo que significa para ella el trabajo protagonizado por Ellar Coltrane y Linklater:

«Me emocioné con Ethan Hawke en el estreno de la película de mi amigo, porque él había estrenado Boyhood unos años antes y esa película me impactó muchísimo. Podría establecer muchos paralelismos entre el chico de Boyhood y mi vida. Yo tenía la misma edad, así que fue una locura porque todo lo que estaba sucediendo en el mundo y su vida sucedía en el mundo y en mi vida al mismo tiempo. Estaba en el mismo grado que él cuando Obama fue elegido, y tenía la misma edad que él cuando mis padres se divorciaron. Fue una locura para mí ver esa película. Me dejó una gran impresión», le contaba Qualley a IndieWire.

Ahora Qualley tiene la oportunidad de actuar junto a Hawke en un filme que tiene pensado proyectare por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Berlín, el próximo 18 de febrero.

«Es literalmente el dúo de colaboración soñado. Fue increíblemente surrealista para mí. Estar en persona con Richard Linklater y Ethan Hawke y poder no solo presenciar su proceso sino ser parte de él fue algo que cambió mi vida», terminaba de contar.

La apretada agenda de Qualley

Después de ponerse a las órdenes de Coralie Fargeat y Yorgos Lanthimos, el 2025 de Margaret Qualley es una completa locura de estrenos y de producciones. Victorian Psycho con Thomasin McKenzie, Huntington con Glen Powell, su segunda colaboración con Ethan Coen, Honey Don’t y por supuesto, su aparición en la secuela de Happy Gilmore 2.