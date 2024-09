‘Death Stranding’: la razón por la que Hideo Kojima ha preferido a A24 para adaptar su videojuego

La tendencia de la adaptación de los videojuegos a la pequeña pantalla ha supuesto una auténtica revolución para las grandes major del streaming. Desde Netflix con Arcane, pasando por The Last of Us de HBO, hasta llegar a la reciente Fallout de Prime Video. Pero esta es una moda iniciada en el cine a principios de la primera década del siglo XXI, a través de un desempeño negativo tanto para la audiencia como para la crítica, llevando a que dichas versiones del terreno de las consolas fuesen considerados como proyectos que estaban desde su concepción, condenados al fracaso. Sin embargo, esta situación ha cambiado en el último lustro generando grandes millones en el box office mediante unas películas que sí que respetaban la esencia de las aventuras gráficas originales. En el futuro, uno de los juegos más esperados es Death Stranding. Aunque a diferencia de otras adaptaciones con Warner Bros o Universal Pictures, esta historia de ciencia ficción y terror apostará por un sello independiente como A24 y con ello, su creador ha querido ahora explicar cuál es el principal motivo de dicha decisión.

En una charla con el director Alex Garland, el genio de los videojuegos Hideo Kojima ha estado hablando tanto de Civil War, la última película del realizador británico, como de la nueva visión que Death Stranding tendrá para los espectadores. El mundo audiovisual no es ajeno al proceso creativo del narrador nipón, quien siempre se ha manifestado como un cinéfilo apasionado. Para comprobar esto, tan sólo hay que echar un vistazo a sus redes sociales, donde se mantiene activo recomendando cintas como Furiosa o Smile o incluso la última cinta española de Victor Erice, Cerrar los ojos. Y claro, por supuesto Kojima también es fan de A24, de Garland y de la particular visión que la productora independiente tiene del cine. Pero…¿Por qué elegir a la compañía de Moonlight y Todo a la vez en todas partes antes que a una gran multinacional de la industria?

No es un tema de presupuesto

Cuando se anuncio a finales del año pasado que A24 había adquirido los derechos para trasladar la historia de Death Stranding, no fueron pocas las voces que expresaron que quizás ya era hora de dejar de llamar «independiente» al sello nacido en Los Ángeles. Recordemos que la condición de empresa independiente que tiene A24 se debe a que no pertenece a ningún conglomerado derivado de Disney, Amazon o Warner Bros. Discovery y que por tanto, maneja presupuestos mucho menores. De hecho, hasta el momento los 50 millones que ha costado Civil War es el mayor desembolso que ha realizado la marca creada por Daniel Katz y David Fenkel.

No obstante, asumir el reto de llevar al celuloide una producción tan ambiciosa como Death Stranding, auguraba una inversión de al menos 100 millones de dólares y eso de producción independiente ya tiene «bastante poco». Pero según a dejado caer Kojima, la visión de su relato videojueguístico no tenía como punto de partida el mantener una inversión millonaria, sino el intentar llevar a cabo algo fuera del mainstream convencional de los estudios.

Así, el desarrollador y creador de la franquicia ‘Metal Gear Solid’ contó en la conversación entre él y Garland recogida por Famitsu que antes de que apareciese A24 en escena, había recibido ofertas con un presupuesto muy grande para llevar a cabo su propiedad intelectual: «Estoy involucrado en la trama y otros aspectos con el productor. Muchas de las ofertas de otras compañías cinematográficas que se me habían acercado decían ‘nos gustaría hacer algo espectacular con un gran presupuesto…’, pero yo no quería eso. Me gustaría hacer una película ligeramente diferente con A24».

Garland aplaudió la decisión de Kojima y este, antes de su defensa de la pequeña compañía apuntó del mismo modo que no iba a ser él quien dirigiese la película. Seguidamente, el propio guionista y director de Ex machina expresó la diferencia que existía entre trabajar con otras productoras y con A24: «Es muy diferente a trabajar con un gran estudio de Hollywood. No quiero decir nada malo al respecto, pero trabajar con grandes estudios que existen desde hace mucho tiempo es lo que se podría llamar un gran negocio, por lo que puede resultar un poco difícil para los creadores. En A24, los directores y creadores como nosotros podemos hacer lo que queramos y podemos confiar completamente en ellos», terminaba discernir Garland.

¿De qué trata ‘Death Stranding’?

La trama de Death Stranding parte de un mundo postapocalíptico en el que un evento conocido como «Death Stranding» fusionó el mundo de los vivos y los muertos. Bajo este pretexto, el portador Sam Porter Bridges debe repartir suministros cruzando Estados Unidos de este a oeste para reconectar la Red Quiral, un mecanismo que permite el envío de grandes cantidades de información y así, poder evitar la extinción de la humanidad.

La secuela Death Stranding 2: On the Beach llegará para consolas en el algún momento de 2025, mientras que la cinta está preparada para aterrizar en los cines en 2026. Con la captura de movimientos, el videojuego cuenta con un elenco de estrellas de la talla de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux o Margaret Qualley, entre otros. Por el momento, se desconoce si estos repetirán sus papeles.