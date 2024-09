‘Civil War’ ya está en el streaming: te contamos dónde puedes ver una de las mejores películas del 2024

Conforme el 2024 entra en una especie de recta final tras el verano, al mundo cinematográfico le toca hacer repaso de cuáles han sido los grandes títulos de la temporada. Un ejercicio a menudo un tanto complicado, pues la época del streaming combinada con las salas nos lleva a que hoy en día sea bastante difícil estar al tanto de todo lo que llega a la pequeña y a la gran pantalla. Dune: Parte dos, Rivales, Kinds of Kindness, Furiosa…no son pocas las obras que han despertado el interés de la comunidad cinéfila. Pero puede ser que la más especial y terrorífica de todas sea la distopía bélica Civil War. Una historia que a pesar de pertenecer al género de la ciencia ficción, no parece alejarse demasiado de una realidad latente de nuestra actualidad. Ahora, tras varios meses en el servicio de alquiler, el último filme de Alex Garland llega al streaming preparado para convertirse en la película que tienes que ver sí o sí este fin de semana.

Civil War es uno de esos filmes que podrían dar la campanada en la próxima edición de los Oscar 2025. En su contra se encuentra sobre todo, el hecho de que se estrenó demasiado pronto este año, dando pie a que el revuelo que causó su impacto en el público sea bastante reducido. Pero tampoco hay que dejar de lado las buenas sensaciones y los grandes resultados recaudatorios logrados por la apuesta más arriesgada del sello A24 hasta la fecha. Esta guerra civil norteamericana tiene entre sus méritos, retratar un conflicto ficticio que se de desenvuelve como un espejo del presente, sin caer en ese maniqueísmo propio y aleccionador del que pecan muchas propuestas del cine de nuestro tiempo. Bajo la mirada del periodismo bélico (en realidad, Garland plantea la historia como un homenaje a la profesión), Civil War es un visionado imperdible que estará disponible a lo largo del día en algunas de las principales plataformas de streaming.

¿De qué trata ‘Civil War’?

La sinopsis oficial de la cinta es la siguiente: «En un futuro cercano, América está sumida en una cruenta Guerra Civil que enfrenta a los estados de la Union (California y Texas) contra la Alianza de Florida. En medio del conflicto, un equipo de periodistas y fotógrafos emprenden un viaje por carretera en dirección a Washington DC. Su objetivo es llegar antes que las fuerzas rebeldes puedan asaltar la Casa Blanca y obtener, una entrevista con el presidente de los Estados Unidos».

El principal reclamo de Civil War reside, más allá del potente punto de partida argumentativo, en un potente casting lleno de estrellas. Por un lado, tenemos el protagonismo absoluto de Kirsten Dunst (El poder del perro), pero también la presencia de Wagner Moura (Narcos) y viejos conocidos de la filmografía del director, como Stephen Henderson (Dune) y los secundarios Karl Glusman (Animales nocturnos) y Sonoya Mizuno (La casa del dragón). Completando el elenco principal tenemos a la joven Cailee Spaeny, la cual recientemente ha protagonizado la exitosa Alien: Romulus.

Resulta imposible tras su visionado, no recordar en cierta medida al Apocalypse now de Francis Ford Coppola. Los horrores de la guerra y ese vicio cíclico e irracional por acabar con el de frente, no responden en Civil War a un motivo estrictamente político. Garland no da siquiera pistas de quién lleva la bandera de la verdad, ni de quién es realmente el tirano. Algo que consigue a través de la ausencia casi total de la información, origen y motivaciones de sus ejércitos. Así, a través de lo que a todas luces es una road movie, el realizador británico representa un retrato antropológico de la polarización de nuestros tiempos, desde la posición quizás más peligrosa de todas en un conflicto entre bandos fuertemente armados: estar en el medio.

El salto definitivo de A24

El prestigioso sello independiente ya había conquistado la Meca del cine con dos propuestas ganadoras del Oscar a la Mejor película: Moonlight (2016) y Todo a la vez en todas partes (2022). Sin embargo, es cierto que todavía no había realizado una inversión comercial a la altura de Civil War. Por el momento, la cinta de Garland es la más cara de la historia de la compañía contando con 50 millones de presupuesto. La jugada le salió bien a la productora de Los Ángeles y terminó doblando esas cifras en la taquilla internacional, gracias a los 114 millones recaudados en el box office.

Un cambio evolutivo para una marca acostumbrada a rentabilizar al máximo sus reducidas inversiones, apostando por cineastas noveles y por una autonomía creativa que no ofrecen los grandes estudios. No obstante, esto podría cambiar en un corto plazo visto el horizonte de proyectos a los que se enfrentará la compañía. Desde el western pandémico Eddington con Emma Stone, Joaquin Phoenix y Pedro Pascal, hasta la adaptación del videojuego Death Stranding de Hideo Kojima.

¿En qué plataformas está disponible?

Civil War está disponible desde hoy mismo en Max, aunque también podrá encontrarse en Movistar +. Una llegada un tanto tardía y extraña, dado que es habitual que ahora las películas terminen en las plataformas a los dos meses de pasar por los patios de butacas. En cambio, este brutal retrato de la violencia y de la visceral fiebre por la guerra ha tardado prácticamente medio año en «estar liberada» para aquellos que gozan de una suscripción en los principales terminales de vídeo bajo demanda. Esto en parte, es fruto de los buenos resultados de la cinta en la taquilla y de un gran desempeño en el servicio de alquiler