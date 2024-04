Alex Garland no tiene planeado volver a dirigir después de ‘Civil War’

Hacer cine puede ser complicado. Sino que se lo pregunten a maestros como Francis Ford Coppola. La presión, ligada a intentar implementar una visión artista que se corresponda con un buen hacer en la taquilla, disponen a que la mayoría de los directores tarden un tiempo pronunciado entre proyectos. Ahí está el reciente ganador al Oscar Mejor película internacional, Jonathan Glazer, quien tardó diez años en volver a ponerse en las cámaras para La zona de interés o la promesa del audiovisual canadiense, Xavier Dolan, oficialmente retirado de la dirección a los 34 años. En ese punto parece estar Alex Garland. El guionista y realizador ha apuntado en una reciente entrevista, el poco interés que tiene en seguir creando filmes tras Civil War. Su última colaboración con A24 es un título muy relevante para el sello independiente, pero por lo que parece, ha terminado de “quemar” al cineasta británico, hasta el punto de querer continuar únicamente dentro de la industria como guionista.

A principios de marzo, Civil War se proyectó por primera vez en el South by Southwest, cosechando críticas espectaculares. Alguna parte de la prensa profesional incluso la definió como “la nueva Apocalypse Now” de toda una generación. A24 tiene la habilidad para sorprendernos constantemente y, con 50 millones de presupuesto, la productora parece preparada para dar el salto definitivo a invertir cantidades económicas que se acerquen mucho más a las de sus principales competidoras. A nivel de estatus en la Academia, no tienen nada que demostrar, pues aun habiendo sido fundada en 2012, ya ha obtenido dos premios Oscar a Mejor película, como son Moonlight y Todo a la vez en todas partes. Independientemente de cómo se reciba la nueva cinta, Garland cree que esta podría ser su último largometraje como director.

“Nada ha cambiado”, comenzó diciendo cuando se le preguntó sobre sus afirmaciones anteriores sobre la retirada de la dirección. “Estoy en un estado muy similar. No planeo volver a dirigir en el futuro previsible…realmente amo el cine, pero el cine no existe en el vacío. Existe en una vida y también en un contexto más amplio”, le contaba a The Guardian.

Alex Garland quiere continuar como guionista

A sus fans, por lo menos les queda el consuelo de saber que esta retirada no es total y que todavía podrán seguir disfrutando del talento aportado por Alex Garland en el terreno de la escritura. Hay que señalar que actualmente todavía está codirigiendo el debut como director de Ray Mendoza, la persona que ha ejercido de asesor militar para Civil War, aunque ha insistido en que es un papel que no interviene. El motivo de ese rechazo a seguir colocándose tras las cámaras viene según él mismo cuenta, de la ansiedad y los desafíos que implica trabajar con los actores y miembros del equipo:

“La presión no proviene del dinero. Viene del hecho de que le pides a la gente que confíe en algo que, a. Primera vista, no parece muy digno de confianza”. Garland, citó entonces el ejemplo de sus frustraciones con los efectos visuales excesivos y la preocupación por su cuidadoso tratamiento de las escenas íntimas en Ex Machina, su ópera prima. “Alicia (Vikander) y Sonoya (Mizuno) confían en que la desnudez será tratada con consideración y respeto…el cine se inclina por no hacer eso”, le terminaba de contar al medio británico.

¿Cuándo llegará ‘Civil War’ a los cines?

Civil War se contextualiza en un futuro cercano, donde América se encuentra sumergida en una dura guerra civil. Allí, un grupo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderán un viaje por carretera hasta Washington DC. Su misión consistirá en llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca y arrebaten el control al presidente de los Estados Unidos.

La que probablemente sea la última película de Alex Garland como director, está programada para llegar a las salas el próximo 19 de abril. En 2025, podremos ver cómo regresa a uno de sus primeros trabajos como guionista, 28 días después. El universo postapocalíptico que puso de moda de nuevo las infecciones pandémicas y los zombis en la gran pantalla, volverá con una tercera entrega en la que el londinense ha escrito el guion. Llevará por título 28 años después.

La corta carrera de Garland como director nos ha dejado títulos estimulantes dentro del género de la ciencia ficción, como la propia Ex Machina o Aniquilación. Pero también en la pequeña pantalla, gracias a la genial miniserie, Devs. En sus inicios comenzó como novelista escribiendo el libro homónimo de La playa. Más tarde, él mismo adaptaría el guion del proyecto que terminaría dirigiendo Danny Boyle.