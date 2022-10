Robert Lewandowski y Ousmane Dembélé no se pasaron el balón ni una sola vez en el Clásico y no es la primera vez que ocurre esta temporada. Nuestro analista de OKScouting, Marcos López, analiza las pésimas consecuencias que tiene para el juego del Barcelona el hecho de que sus dos mejores atacantes no logren conectar durante los partidos.