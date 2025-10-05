El Real Madrid recupera sensaciones

El encuentro contra el Villarreal, que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu, estaba marcado en rojo en Valdebebas desde que los blancos regresaron del Metropolitano. Tras haber recibido un 5-2 de los de Simeone, un resultado muy doloroso, el Real Madrid estaba muy tocado, y la plantilla de Xabi Alonso, al igual que el entrenador, sabía que el encuentro contra los amarillos -que llegaron al coliseo madridista terceros, a un punto de los madridistas y con la opción de dormir líderes- era un rival muy peligroso.

El Real Madrid saltó al verde y comenzó un encuentro en el que los madridistas fueron mejores que su rival. En la primera mitad no encontraron el camino del gol y se llevaron un susto importante, pero en el segundo acto terminaron de cerrar el encuentro gracias a dos goles de Vinicius y otro de Mbappé. Pero, sin duda, lo más importante fueron las buenísimas sensaciones que se llevaron de este encuentro.

Con el parón a la vuelta de la esquina, el Real Madrid recupera oxígeno y las buenas sensaciones de varios de sus jugadores, que tienen que ser muy importantes para que el devenir de los blancos esta temporada sea el esperado por el club, el entrenador y los jugadores. Y, ante el Villarreal, se vieron brotes verdes de lo que quiere y necesita Xabi para el futuro.

El primero fue Vinicius, que hizo otro gran partido. El brasileño encadena cinco titularidades seguidas y cada vez está más cerca de ese nivel excelso que mostró hace dos temporadas. Contra los amarillos marcó dos goles y tiró de un equipo que empieza los partidos con un gol a favor gracias a la figura de Mbappé, que sigue marcando hasta cuando no tiene su noche más inspirada. El galo ya suma 14 goles en lo que va de curso.

Otra buena noticia es Bellingham. Fue suplente, pero cuando saltó al césped se pareció al Jude de su primer año, ese que fue determinante para que los blancos ganaran la Liga. Xabi Alonso está seguro de que tras el parón estará al cien por cien. También cuajó buenos minutos saliendo desde el banquillo un Camavinga que será importante.

Por otro lado, se ha cerrado el caso Valverde. Jugó de lateral derecho contra el Villarreal. Sí, de lateral. Da igual lo que ustedes viesen dibujado en la previa del encuentro: el uruguayo no jugó en el centro del campo, sino que lo hizo en el costado diestro de la defensa. Y lo hizo, como es habitual en él, rindiendo a un gran nivel. Porque, seamos sinceros, si no están Carvajal y Trent, el mejor lateral derecho que tiene Xabi Alonso en esta plantilla es el charrúa.

Valverde tuvo una primera mitad tranquila, pero en la segunda parte comenzó a demostrar su poderío. Desplegando su físico, realizó varias acciones tanto en defensa como en ataque que estuvieron al nivel de un grandísimo lateral derecho, y eso que no le gusta.

La personalidad de Xabi

No era una alineación sencilla para Xabi Alonso. Tras lo sucedido en el derbi contra el Atlético de Madrid el pasado sábado, donde los de Simeone endosaron una dolorosísima manita a los blancos, y después de lo ocurrido en Almaty, donde hubo lío con Valverde y con Bellingham -que se sintió señalado por parte del donostiarra-, apostó por lo que creía que era lo correcto, y esto, para bien o para mal (los resultados dirán), es el camino adecuado.

Xabi puso a Valverde de lateral derecho, dejó a Bellingham en el banquillo y mantuvo a Vinicius en el extremo izquierdo, obligando a Rodrygo a comenzar el encuentro en el banquillo una vez más. Esta decisión no gustó al brasileño, pero el donostiarra fue fiel a su idea. Y el resultado le sonrió.