Mbappé lo deja claro: «Tenemos que mejorar si queremos llegar donde queremos llegar»

Kylian Mbappé mostró su lado más analítico en el mundo del fútbol en una extensa entrevista con Valdano. El jugador del Real Madrid tocó todos los temas de actualidad y fue un ejemplo para los jóvenes por su forma de pensar. Pero también fue muy autocrítico con la actualidad del equipo blanco y el juego del equipo, dejando claro que no pueden olvidar la dura derrota contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

«Es un año importante con el Madrid y con la selección. Empezamos bien la temporada. Somos líderes de la Liga y en la Champions estamos bien ahí. Vamos a entender lo que el mister quiere de nosotros, pero creo que tenemos que mejorar si queremos llegar donde queremos llegar», comenzó señalando Mbappé en esta entrevista.

«Fue un partido duro contra el Atlético porque nadie esperaba eso y tampoco en el partido, cuando ganas 1-2, no esperas encajar cuatro goles más. Fue un momento duro para el equipo, pero tenemos que seguir y no olvidar lo que ha pasado. Va a ser bueno para nosotros en el futuro pensar siempre en este partido», valoró la estrella francesa en esta entrevista en Universo Valdano en Movistar Plus.

«Ellos tenían gasolina y han venido para jugar un derbi. Nosotros también, pero no metimos la intensidad y perdimos los duelos. Perdimos el control del partido», culminó el jugador del Real Madrid.

Un Kylian Mbappé que también dejó claro su pasión por la selección francesa y por el Mundial. Quiere jugar su tercera final y quiere ganar su segundo Mundial el verano que viene en Estados Unidos. Lo tiene muy claro.

Mbappé sobre su etapa en Mónaco

«Cuando llegó al Mónaco, en la academia, tenía 14 años y ves a todo el mundo hablando de ti como una cosa especial. Antes no lo sabía. Pero me protegían mucho mis padres. Cuando eres diferente no sabes si lo haces bien o mal, porque eres muy inocente. Fue en Mónaco donde vi que podía ser bueno y futbolista profesional. Allí fue una cosa lógica para todos. Es un camino largo y complicado, y estar allí fue lo mejor para mí», explicó Kylian en esta entrevista.

«Manda un poco de todo. No la familia, porque yo tomo mis propias decisiones (cuando estuvo en Valdebebas de pequeño). Mi familia ha jugado al fútbol y sabe que la carrera es algo personal. Era un momento personal. Tenía 18 años cuando me fui de Mónaco y tenía claro que quería jugar y el Madrid tenía a Karim, Cristiano, Bale… Y yo no quería estar en el banquillo. Todos los clubes de Europa me decían que iba a jugar. Tenía el sueño de jugar, pero ser titular es un privilegio. Y luego tenía la oportunidad de estar en casa porque París es mi casa como parisino. Fue una gran oportunidad de hacer siete años para mí. Es un orgullo jugar donde naces. Pero desde niño tenía el sueño de jugar en el Madrid y por fin lo he conseguido», aclaró Mbappé sobre por qué no firmó por los blancos tras dejar Mónaco.