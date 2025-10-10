Contra Azerbaiyán

Por esto es el mejor del mundo: Mbappé marca uno de los goles del año con Francia

El delantero madridista inauguró el marcador contra Azerbaiyán con un auténtico golazo

Mbappé se marchó lesionado después de anotar un gol y dar una asistencia en la victoria de Francia (3-0) ante Azerbaiyán

Mbappé hace saltar las alarmas con Francia: se retira cojeando tras recibir un golpe en el tobillo

Mbappé celebra su gol con Francia frente a Azerbaiyán. (EFE)

Kylian Mbappé dio una auténtica exhibición frente a Azerbaiyán. El delantero del Real Madrid acerca a Francia al Mundial con uno de los goles del año. Cuando todo parecía encaminado a que el 0-0 no se movería del marcador antes del descanso, apareció la magia del mejor jugador del mundo hoy en día. Se inventó una jugada imposible, a lo Maradona, para adelantar a una Francia que no estaba acertada de cara a portería.

El capitán cogió el balón casi en el centro del campo y puso la directa hacia la portería, sorteando a un rival tras otro hasta llegar al área, donde superó los últimos obstáculos para sacarse un disparo ajustado al palo izquierdo del portero ante el que nada pudo hacer el guardameta azerí. Un auténtico golazo que levantó al público del Parque de los Príncipes de sus asientos.

En la segunda mitad asistió a Rabiot para que anotara el 2-0. La mala noticia fue la lesión de Mbappé. Después de anotar un gol y dar una asistencia, el delantero madridista se retiró lesionado en el minuto 82 de partido. Kylian se echó al suelo, dolorido, después de notar unas pequeñas molestias como consecuencia de un pequeño golpe en el tobillo derecho. Inmediatamente, le pidió el cambio a Deschamps y se marchó al banquillo.

