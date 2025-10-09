El dilema de Mbappé

A Kylian Mbappé se le presenta un gran dilema en este parón de selecciones. El jugador del Real Madrid se incorporó el lunes a la concentración de Francia en Clairefontaine, pero aún no se ha ejercitado con sus compañeros en ninguno de los tres entrenamientos de la semana. El capitán del combinado galo se retiró con molestias en el tobillo derecho el pasada sábado en el encuentro ante el Villarreal. Una dolencia que no le ha impedido acudir con su selección, pero que le mantiene entre algodones.

El dilema al que se enfrenta Kylian Mbappé estos días tiene que ver con su legado en Francia. Después de superar a Thierry Henry como segundo máximo goleador de Les Bleus en el parón de septiembre, el ariete merengue tiene en su mira al líder de la tabla: Olivier Giroud. Mbappé, con 52 tantos en su haber, sólo tiene por delante los 57 de su ex compañero de selección. Los duelos ante Azerbaiyán (viernes 10) e Islandia (lunes 13) se presentan como grandes oportunidades para recortar los cinco goles de diferencia.

Unas aspiraciones que chocan con los intereses de su club. El Real Madrid afronta un importante tramo de calendario tras la vuelta del parón. Xabi Alonso cruza los dedos para poder contar con su referente ofensivo. Los blancos visitan Getafe el domingo 19, reciben a la Juventus el miércoles 22 y cerrarán por todo lo alto este triplete de partidos con el Clásico. Una pequeña lesión, como la sufrida por Huijsen con la selección española, podría comprometer su presencia en el duelo ante el Barcelona en el Bernabéu.

Mbappé se apunta a jugar con Francia

En la rueda de prensa previa al duelo ante Azerbaiyán de mañana, Kylian Mbappé ha dejado claras sus intenciones respecto a su disponibilidad. La mera presencia del capitán galo ante los medios, aventura que participará en el encuentro en el Parque de los Príncipes. «Yo quiero jugar, el entrenador quiere que juegue. No hay un gran problema. No he entrenado aún, pero lo voy a hacer hoy» ,ha asegurado esta mañana el ’10’ galo.

El ex del PSG reconoció que tiene molestias en su tobillo derecho, aunque no le impedirán vestirse de corto. «Jugar con la selección es lo más importante, no tiene precio. La comunicación con el Madrid fue clara. Tengo algo en el tobillo, pero dije que quería jugar», ha declarado Mbappé. Kylian se probará hoy en el césped por primera vez, ya que durante la semana se ha ejercitado en solitario en el gimnasio y no ha hecho trabajo con balón.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, también se ha mostrado firme en su postura sobre el jugador. «Tuvo una pequeña molestia, pero no es tan grave. De lo contrario, no estaría aquí hoy», aclaró en la llegada a la concentración de Mbappé. El combinado galo puede asegurar su clasificación al próximo Mundial en este parón, aunque cuenta con jugadores de calidad para vencer a conjuntos de menor entidad como Azerbaiyán e Islandia. Desde el Real Madrid rezan para no perder a su máximo goleador de cara a un mes de octubre que se plantea decisivo para las aspiraciones del equipo.