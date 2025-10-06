Deschamps no suelta a Mbappé tras su lesión de tobillo: «No es tan grave»

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha actualizado acerca del estado de Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid se lesionó ante el Villarreal el pasado sábado y sufre una pequeña torcedura de tobillo. Sin embargo, el entrenador cuenta con él de cara a los dos partidos frente a Azerbaiyán e Islandia los próximos 10 y 13 de octubre en este parón.

Aunque desde el club blanco se tranquilizó en un primer momento con las sensaciones para que esté en plenas condiciones contra el Getafe, el deseo de Xabi Alonso es la vuelta de su estrella para que descanse en Valdebebas. Sin embargo, para Deschamps tampoco es problema y por eso le quiere en la concentración: «Tuvo una pequeña molestia, pero no es tan grave. De lo contrario, no estaría aquí hoy. Siempre se informan de lesiones antes de que se anuncien las convocatorias, e incluso hay veces que después también. De momento no tengo nuevas informaciones de que haya empeorado. Si hay algo, habrá una actualización».

Por el momento, Kylian está en Francia. El pasado domingo estuvo viendo el Lille-PSG para ver a su hermano pequeño Ethan y se reunirá con el resto de internacionales para preparar el partido en el Parque de los Príncipes. Otros futbolistas del Real Madrid que arrastraban molestias se han quedado en la capital, y existe cierto temor a que los problemas vayan a mayores y no pueda estar al 100% para el Clásico del próximo 26 de octubre.

Mbappé, estrella máxima del Real Madrid

Kylian Mbappé afronta su mejor momento en el Santiago Bernabéu. Con la espinita clavada de lo que ocurrió en su primer año en el Real Madrid, el delantero se ha convertido en una máquina goleadora. Suma 14 goles y dos asistencias en diez partidos, siendo el máximo artillero del equipo y la pieza clave de Xabi Alonso.

Sus números son cada vez más demoledores y ha asumido el mando para liderar el equipo, algo que necesitaba el madridismo para recuperar la ilusión. La idea es que Francia, en caso de no soltarle, no ponga en riesgo su salud, puesto que tiene los informes médicos que hizo el club blanco antes de que Kylian pusiese rumbo a la capital francesa. En Chamartín cruzan los dedos para que su estrella vuelva sano y salvo.