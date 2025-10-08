Huijsen sufre una lesión en el sóleo y estará 15 días de baja

Dean Huijsen sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. El central del Real Madrid estará entre 12 y 15 apartado de los terrenos de juego. Por lo tanto, el reto del internacional español es regresar para el duelo contra la Juventus perteneciente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions. Por lo tanto, salvo contratiempo inesperado, estará en el Clásico.

En el Real Madrid aclaran que Huijsen empezó a sentir molestias el pasado domingo tras jugar contra el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. Los servicios médicos del conjunto blanco se pusieron en contacto con sus homólogos de la Federación que, con buen criterio, no le hicieron entrenar y le realizaron pruebas.

Por lo tanto, desde la entidad madridista agradecen que el jugador no ha hecho en Las Rozas nada de lo que no habría hecho a las órdenes de Xabi Alonso. Tras abandonar la concentración, el central se fue directo a Valdebebas, donde se ha confirmado el diagnóstico de las pruebas de resonancia que le habían realizado en Las Rozas.

Ahora, Huijsen comenzará en Valdebebas la recuperación, por lo que no tendrá días de descanso, como el resto de los jugadores del Real Madrid no internacionales. Se perderá el encuentro de Liga contra el Getafe del domingo 19 de octubre, mientras que espera estar de nuevo listo para jugar contra la Juventus, su ex equipo.