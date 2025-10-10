Kylian Mbappé ha salido en defensa de Lamine Yamal acerca de las fuertes críticas que ha recibido en los últimos meses acerca de su vida alejada del fútbol. El joven del FC Barcelona se ha visto envuelto en varias polémicas y eso ha hecho que en muchas ocasiones se le ha haya señalado por descentrarse de su carrera profesional.

El delantero francés, que ahora atraviesa su mejor momento desde que llegó al Real Madrid, analizó todo lo que rodea al delantero culé: «Pienso que se ve que tiene pasión por el fútbol y eso es la única cosa que no tiene que perder. El resto es su vida. La gente habla mucho de su vida personal y creo que la gente debe dejarle en paz», apuntó.

Desde su celebración de cumpleaños hasta sus relaciones amorosas han salpicado su imagen personal. Aunque eso no le ha apartado de ser la máxima estrella del Barça, Kylian le advirtió que debe ser precavido en algunas cosas: «Tiene que aceptar que es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años. A esa edad todo el mundo ha tenido errores, cosas que hace uno bien y otras mal…Al final él va a tener una experiencia de vida y va a saber lo que será bien para él. Tiene que mirar lo que hace en el campo, el resto no es muy importante si no es muy grave», señaló

Mbappé y Lamine mantienen la gran rivalidad del fútbol español. Los dos son los referentes de sus equipos y saben que, para ganar el Balón de Oro, deben superar el uno al otro: «Es un jugador que tiene un gran talento y espero que tenga su camino como quiera. Que tenga mucha suerte», dijo en una entrevista con Jorge Valdano en Movistar+.

Mbappé y Lamine, mirada al Clásico

Ambos están tocados en el parón de selecciones. Mbappé sufre una ligera torcedura de tobillo que hizo saltar las alarmas en el partido ante el Villarreal. Aunque lo idóneo hubiese sido que descansase en este parón de selecciones, Deschamps le ha mantenido en la lista con Francia y estará disponible para jugar frente a Azerbaiyán e Islandia.

En cambio, Lamine sí se ha quedado en Barcelona. A pesar de que Luis de la Fuente le llamó con España, finalmente se cayó de la lista al recaer de su lesión en el pubis. El objetivo es que llegue para el Santiago Bernabéu el próximo 26 de octubre. Un Clásico que volverá a poner la mirada del fútbol mundial en ellos.