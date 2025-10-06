Qué es el parche que lleva Lamine Yamal en la cara y por qué lo utilizan todos los influencers

Sólo tiene 18 años, pero Lamine Yamal se ha convertido en uno de los mejores jugadores del momento. Según los expertos, hay muchas posibilidades de que siga creciendo, aunque algunos creen que corre peligro porque se está acostumbrando al éxito. Todo lo que hace se vuelve noticia, por eso no puede esconder ningún secreto y nosotros nos hemos dado cuenta de algo que va a generar mucha curiosidad. El deportista utiliza unos parches que se han hecho virales gracias a Justin Bieber y Anne Hathaway. Estas estrellas lo utilizan cuando tienen algún evento y desean tapar las imperfecciones de su rostro. Es un truco muy eficaz para disimular los granos o las pequeñas heridas y ahora forma parte de la rutina facial de Lamine.

En OKDIARIO hemos echado la vista atrás y nos hemos dado cuenta de que Lamine Yamal no es el único que utiliza esta herramienta. El famoso youtuber Plex, conocido en la crónica social por ser el novio de Aitana, también ha caído en la tentación. Dichos parches tienen un producto que ayudan a corregir la piel y acelerar el proceso de curación. Muchas marcas están trabajando duro para mejorar la fórmula, pero ya se han posicionado en lo más alto, de hecho, están agotados en muchas tiendas y hay que comprarlos por Internet.

Según nuestro datos, los parches antiacné que utiliza Yamal tienen un precio variado que depende de la marca. Estos adhesivos son tienen una lámina que forma una especie de barrera protectora que ayuda a reducir la inflamación, evita infecciones y favorece una cicatrización más rápida. Aunque existen versiones transparentes y discretas, el futbolista ha apostado por modelos más originales y divertidos, como los de forma de estrella, corazones o flores, que aportan un toque diferente a un producto normalmente asociado al cuidado dermatológico.

Yamal se enfrenta a una nueva polémica

Aunque todo el mundo está hablando de lo que hemos contado con anterioridad, no podemos olvidar la otra polémica que ha salpicado al futbolista. Hemos comprobado que la iniciativa de su madre, Sheila Ebana, ha generado una gran polémica en redes sociales. Tal y como hemos contado en este periódico, se ha anunciado en una cena organizada en Londres con la posibilidad de compartir mesa con ella. Lo que podría interpretarse como un encuentro exclusivo para seguidores se ha convertido en un debate en torno al papel de los familiares de las grandes estrellas del fútbol y su exposición mediática.

Muchos consideran llamativo que la madre del joven delantero del Barça participe en un evento de carácter comercial con precios que van desde los 150 hasta los 300 euros, lo que ha sido tachado por algunos como un intento de capitalizar la fama de su hijo. Sin embargo, también hay quienes defienden la propuesta, al verla como una oportunidad única para los aficionados de sentirse más cerca de la familia de uno de los jugadores más prometedores del panorama internacional.

Los detalles sobre la cena de Sheila Ebana

El evento, que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en el Hotel Leonardo, con vistas privilegiadas al Tower Bridge, ofrece diferentes paquetes de acceso que varían según el precio. La modalidad más básica, de 130 libras, incluye un menú de tres platos con bebidas y pequeños extras, mientras que la más exclusiva asciende a 289 libras y promete una fotografía individual con la madre del futbolista y asiento en una mesa VIP cercana a ella. La controversia ha surgido porque muchos entienden que se está poniendo un precio demasiado elevado a algo que, según los críticos, carece de valor real más allá de la fama de Yamal.

La agencia organizadora, JEN C, defiende la propuesta como un evento único que combina gastronomía, interacción social y la oportunidad de conocer a personalidades vinculadas al deporte. El programa contempla una recepción con champán, seguida de una cena con entretenimiento, todo en un ambiente exclusivo que busca transmitir una experiencia diferente. Pese a esta visión positiva, la crítica se centra en el trasfondo: algunos opinan que se trata de una estrategia de marketing que pone en evidencia la exposición de una familia que ya vive bajo el foco mediático debido a la meteórica proyección del joven.

La propia madre, al aceptar participar, ha pasado de ser un perfil discreto a convertirse en una figura comentada y analizada en los medios, algo que inevitablemente repercute en la imagen pública de su hijo, que todavía está en los primeros pasos de su carrera profesional.

En medio de la polémica, se ha abierto un debate más amplio sobre la forma en que los familiares de deportistas de élite aprovechan, de manera legítima o no, la popularidad de sus hijos. Mientras algunos ven en este tipo de actos un exceso que bordea lo oportunista, otros consideran que cada persona tiene derecho a sacar partido de las circunstancias que le rodean, siempre que haya un público dispuesto a pagar por ello. Los fans de Yamal lo están intentando evitar, pero es posible que el deportistas sufra las consecuencias de todo esto. Eso sí, habrá que esperar para confirmar nuestras sospechas.