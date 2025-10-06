Bellingham, un soldado de Xabi

Jude Bellingham se ha quedado en Valdebebas para terminar de ponerse a punto de cara al regreso del fútbol de clubes. Inglaterra tuvo un gesto con el jugador, que no fue citado para los duelos contra Gales y Letonia, ambos clasificatorios para el Mundial de 2026, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. Así, podrá trabajar durante los próximos 10 días a las órdenes de Xabi Alonso con un objetivo claro: ponerse al cien por cien para ser intocable.

Bellingham será un soldado de Xabi Alonso, aunque todavía no haya comprendido del todo lo que sucedió tras el derbi contra el Atlético de Madrid. Al inglés se le pidió hacer un esfuerzo acortando los plazos de su recuperación para estar disponible ante los rojiblancos, y lo logró, aunque su rendimiento en el terreno de juego estuvo muy lejos de su mejor nivel. Normal, por otro lado. Jude mostró una falta de ritmo notable y se vio superado por la intensidad de un encuentro en el que los de Simeone sometieron a los madridistas.

Bellingham fue sustituido en el derbi, y las críticas apuntaron a Xabi Alonso por no haber sido fiel a su idea al apostar por un futbolista que quedó en evidencia de que no estaba para ser titular en un encuentro de este calibre. Pero lo que realmente perturbó al inglés fue lo que sucedió días después en Almaty. En el duelo contra el Kairat, el entrenador donostiarra repitió en el once con siete titulares del derbi, pero, curiosamente, Jude no jugó de inicio; fue suplente y saltó al terreno de juego en el segundo tiempo.

Bellingham se sintió señalado por Xabi, aunque no era la intención del donostiarra, quien, tras darse cuenta de que se había equivocado en el derbi, comprendió que Jude necesitaba un poco más de tiempo para estar al cien por cien. Sin embargo, el inglés no entendió su suplencia, ya que no tenía carga de minutos y lo que necesitaba era jugar para recuperar el ritmo competitivo perdido durante este tiempo.

A Bellingham no le sentó bien lo sucedido, pero tuvo claro que no iba a poner en ninguna situación delicada a Xabi. Al contrario de lo que ha pasado con otros compañeros, Jude siempre ha tenido presente que se esforzará aún más para recuperar la etiqueta de intocable que ha mantenido desde su llegada al Real Madrid. Y el ejemplo se vio ante el Villarreal, donde volvió a ser suplente y, al entrar al campo, mostró hambre e intensidad. Pudo ver portería, dejó detalles de su calidad y, sobre todo, evidenció su mejoría.

Ahora, Bellingham terminará de pulir su físico en Valdebebas para estar a tope contra el Getafe. Para Xabi Alonso es fundamental poder contar con el mejor Jude para competir por todo esta temporada. El mes de octubre, con dos jornadas de Champions —ante Liverpool y Juventus— y el Clásico, podría marcar el devenir de los blancos en este curso.