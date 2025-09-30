Mbappé sigue picado por el derbi: «No hay que olvidar lo que ha pasado…»

Kylian Mbappé fue el mejor del partido este martes en Almaty. Con su hat trick contra el Kairat, más los goles de Eduardo Camavinga y Brahim Díaz (0-5), el Real Madrid se impulsó a la primera posición de la Champions el equipo blanco comenzó a superar el batacazo del pasado sábado en el Metropolitano. Aunque la estrella del conjunto de Xabi Alonso no quiere olvidarse tan rápido de la derrota en el derbi.

«No hay que olvidar lo que ha pasado este fin de semana. No hay que repetir una noche así», comenzó Mbappé, antes de pasar a hablar del partido de este martes: «Mi trabajo es ayudar al equipo, hacer lo que pueda para que el equipo gane. Si no meto goles ayudaré de otra manera. Lo más importante es ganar partidos y trofeos».

«Güler tiene una gran calidad, juega muy bien y estamos felices de tenerle», comentó sobre Arda, que le dio la asistencia del tercer gol. «Un jugador como yo cuando tengo cinco ocasiones quiero marcar cinco goles. Por eso el Madrid me ha comprado. Creo que podía marcar más. Voy a trabajar para ser más eficiente», añadió.

«Un pase enorme. Courtois ha hecho un 80% del gol, yo el 20%», zanjó. Y es que el belga, en un despeje, le dio la asistencia del 0-2, finiquitado por una gran picadita de Mbappé por encima del meta kazajo.

Hat trick de Mbappé en Almaty

Mbappé anotó su primer hat-trick de la temporada en la segunda jornada de la Champions con tres goles de muy diferente factura. El primero vino por medio de convertir el tercer penalti en esta Champions en el minuto 25 de partido.

Franco Mastantuono generó la ocasión al ser derribado por el portero del equipo kazajo, Kalmurza, y el árbitro señaló directamente la pena máxima. Cuando ya había tocado un balón que se marchaba fuera, el guardameta le derribo con sus manos y pudo hacerle mucho daño.