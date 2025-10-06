Jude Bellingham comenzará su última puesta a punto antes de volver a ser el de siempre, un jugador intocable dentro del once del Real Madrid. El inglés se someterá a una última puesta a punto durante los próximos 10 días, que estará en Valdebebas trabajando a las órdenes de Xabi Alonso. Inglaterra le ha liberado de este parón de selecciones y todas las partes lo aprovecharán para terminar de pulir el físico de un futbolista que tiene que ser fundamental esta temporada con los blancos.

«A la vuelta, con dos semanas más de entrenamiento, va a estar mejor día a día y va a ser importante para la fase de octubre. Ahora tenemos ese tiempo porque se ha perdido gran parte de la pretemporada. Tenemos un calendario intenso por delante con Getafe, Juve, Barcelona…», aseguraba Xabi Alonso en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Villarreal, donde Bellingham fue suplente.

Bellingham sólo ha sido titular esta temporada contra el Atlético y, viendo la cara de Xabi al ser cuestionado por ello, es probable que se arrepienta de dicha decisión. El inglés ha acortado plazos para regresar cuanto antes tras ser operado del hombro, pero los milagros no existen y no estaba al cien por cien. En el derbi sufrió, y por mucho que el futbolista se sintiese señalado en Almaty al ser suplente en un equipo donde el donostiarra repitió con siete futbolistas que jugaron contra el Atlético, la realidad es que todavía no está para jugar.

El objetivo en estas semanas es que termine de potenciar su físico y adquiera todas las sensaciones que todavía le faltan para volver a ser importante. Xabi Alonso tiene que hacerle sitio, pero ese será el menor de los problemas, puesto que tiene claro que Bellingham es un jugador fundamental dentro de este equipo.

El cerebro de Xabi

Xabi Alonso siempre ha estado convencido de que el futuro de Jude en el Real Madrid pasa más por crear que por dejarse caer en el área. Además, lo que es seguro tras una temporada regular y el paso por el quirófano es que debe elevar su nivel, porque su papel dentro del once titular del donostiarra será capital.

Ancelotti y su cuerpo técnico ya intentaron el curso pasado, con poco éxito, que Bellingham llenara el enorme vacío que había dejado Kroos. Con la llegada de Xabi, la idea del donostiarra es que el inglés pase a tener un sitio fijo en el centro del campo. Una posición que no es para nada desconocida para él, pero a la que deberá adaptarse, ya que físicamente tendrá que mejorar para poder viajar con frescura de un área a otra. Ese será uno de los grandes objetivos del cuerpo técnico a partir de ahora.