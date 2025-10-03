Otro respiro para Xabi Alonso: Inglaterra libera a Bellingham para el parón

Otro respiro más para Xabi Alonso. Después de que Francia liberase a Aurélien Tchouaméni para este segundo parón de selecciones porque estaba sancionado para el próximo partido, Inglaterra ha hecho lo mismo con Jude Bellingham, que acaba de recuperarse de su operación de hombro y evitará ir con su país. El inglés evita dos compromisos ‘cómodos’, pero que le hubieran cargado de minutos y kilómetros.

Inglaterra jugará el próximo jueves contra Gales en Wembley (Londres), un amistoso sin ninguna trascendencia y viajará a Letonia en un encuentro que sí es oficial correspondiente a la clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Bellingham podrá entrenarse en la ciudad deportiva de Valdebebas, descansar más que si fuera con su selección y seguir poniéndose a tope de cara a los últimos meses de 2025.

Bellingham reapareció en tiempo récord el pasado 20 de septiembre contra el Espanyol en Liga en el Santiago Bernabéu, jugando sólo un minuto, disputó 19 ante el Levante y en el derbi frente al Atlético fue titular. En el 70′ fue cambiado en el Metropolitano y ante el Kairat Almaty volvió a ser suplente, saltando al césped para los últimos 10 minutos.

Ahora, Inglaterra da una alegría al Real Madrid con su convocatoria sin Bellingham y por supuesto sin el otro jugador británico del equipo blanco, Trent Alexander-Arnold, que está lesionado. El ex del Liverpool ya fue liberado para el primer parón, aunque se rompió a la vuelta en los primeros compases del debut en Champions con el Olympique de Marsella.

Bellingham puede ser titular

Bellingham podría ser de la partida en el choque de este sábado contra el Villarreal (21:00 horas), aunque Xabi tendría que buscar un sacrificado, que estaría entre Arda Güler o Franco Mastantuono, porque Kylian Mbappé y Vinicius parecen fijos a no ser que vuelva a sentar al brasileño para meter a Rodrygo Goes tras sus buenos minutos en Almaty.