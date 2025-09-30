El momento surrealista de la rueda de prensa de Xabi Alonso en Almaty

Xabi Alonso presenció un momento surrealista durante su rueda de prensa posterior al partido contra el Kairat Almaty. Un periodista kazajo entregó al entrenador del Real Madrid un regalo en plena comparecencia, pero lo que no se esperaba es que iba a ser el protagonista de la misma. El obsequio era un peluche de un pez que emitía el siguiente sonido: «Un, dos tres, hala Madrid». Finalmente, hubo que apagarlo y retirarlo de la mesa para que dejase de molestar.