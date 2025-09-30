Xabi Alonso: «El ritmo de Mbappé es muy difícil seguirlo, es decisivo en todos los partidos»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid contra el Kairat. Los blancos endosaron un contundente 0-5 al débil equipo kazajo. Mbappé hizo tres dianas, mientras que Brahim y Camavinga hicieron las otras dos dianas de un conjunto madridista que cura un poco sus penas tras la derrota.

«Siento satisfacción. Antes de un partido hay que tener la tensión necesaria. Ha sido una buena victoria, marcando goles, cuando tienes la ocasión de hacerlo hay que intentar no perdonar. Incluso pudieron ser más. Objetivo cumplido hoy», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Sobre los suplentes, fue claro: «Brahim, Rodrygo, Jude, Eduardo, Gonzalo… necesitamos a todos. Han entrado con buena energía». A la hora de analizar con qué se queda, comentó lo siguiente: Me quedo con el gran momento de Kylian, no sólo los goles. El equipo le busca. Estamos progresando, el ritmo de Mbappé es muy difícil seguirlo, pero hay otros que le van siguiendo. Vini, Arda…».

«Conectan bien, Arda juega muy bien entre líneas. Sabía encontrar a los de arriba. Hemos tenido ocasiones para poder irnos con más del 0-1. Vini también las ha tenido, no ha podido ser», añadió.

También analizó la posición de Rodrygo: «Puede cambiar. Ha jugado también en la derecha. Su mejor versión es en la izquierda, pero hay momentos para todo». El entrenador analizó la suplencia de Valverde: «Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto donde se le necesite. Si se le hubiese necesitado hubiese jugado, como Carreras. Hay que dosificar los minutos y los esfuerzos».

«Mbappé está en un momento en el que es decisivo todos los partidos, tiene efectividad, es clínico en portería. Tenemos que hacer muchas cosas para que tenga ocasiones, tenemos que conectar con él, necesitamos sacarle y que florezca su claridad. Estoy muy contento con él, ya que tiene una influencia positiva con los compañeros en el día a día. Puede hacer una temporada espectacular», añadió sobre Mbappé.

«Siempre se tienen que gestionar, pero Vinicius no estaba enfadado. Hubo un comentario que los dos hemos entendido», comentó sobre la actitud del brasileño tras ser sustituido.