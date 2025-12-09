Barcelona – Eintracht en directo online: dónde ver gratis el partido de Champions League en vivo hoy
Sigue en directo este Barcelona - Eintracht de Frankfurt de Champions League con los comentarios, ocasiones y goles del partido en vivo
Duelo directo entre el Barcelona y el Eintracht de Frankfurt por seguir ganado puntos en esta fase de liguilla de la Champions League. Este martes 9 de diciembre se miden ambos en la jornada 6 de la fase de liga de la Champions, un duelo decisivo para las aspiraciones del conjunto azulgrana que se disputará en el Camp Nou. Sigue en directo con los comentarios, ocasiones y goles de este Barcelona – Eintracht de Champions League.
Barcelona – Eintracht, en directo
Quién es el árbitro del Barcelona – Eintracht de Frankfurt
La UEFA ha designado al árbitro italiano Davide Massa para que imparta justicia en este apasionante Barcelona – Eintracht de Frankfurt que corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Marco Di Bello estará controlando todo en el VAR.
¿Cuál es el historial entre Barcelona y Eintracht?
Barcelona y Eintracht se han enfrentado solo en dos ocasiones en toda la historia. Fue en la eliminatoria de Europa League de hace cuatro años, en cuartos de final, eliminatoria que se llevó el cuadro alemán tras un 1-1 en la ida en Alemania y un 2-3 en el Camp Nou.
¿Qué se juega el Barcelona en este partido?
El Barcelona se juega mucho en este partido. Tras sumar solo siete puntos de los primeros 15 posibles, los culés no pueden permitirse más tropiezos. Dos victorias, un empate y dos derrotas marcan su inicio en esta liguilla. Otro tropiezo les podría poner en apuros, incluso para pasar a la ronda de play off.
¡Al verde los futbolistas!
Comienzan a salir al verde del Camp Nou los porteros y jugadores de ambos equipos para realizar los últimos ejercicios de calentamientos previos al partido.
¡Alineación del Eintracht!
Así sale el Eintracht Frankfurt esta noche: Zetterer; Koch, Skhiri; Theate; Kristensen, Chaïbi, Larsson, Brown; Doan, Götze; y Knauff.
¡Alineación del Barcelona!
Tenemos ya la alineación confirmada del Barça hoy: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric García, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
¡Bienvenidos a la Champions!
¡Buenas noches y bienvenidos! El Barcelona recibe al Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou para disputar el encuentro correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League. Los azulgranas afrontan una auténtica final europea tras varios tropiezos en la máxima competición continental. El objetivo de estar entre los ocho mejores sigue siendo complicado y ya no depende únicamente de sus propios resultados.
