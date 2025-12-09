Barcelona – Eintracht en directo online: dónde ver gratis el partido de Champions League en vivo hoy

Duelo directo entre el Barcelona y el Eintracht de Frankfurt por seguir ganado puntos en esta fase de liguilla de la Champions League. Este martes 9 de diciembre se miden ambos en la jornada 6 de la fase de liga de la Champions, un duelo decisivo para las aspiraciones del conjunto azulgrana que se disputará en el Camp Nou. Sigue en directo con los comentarios, ocasiones y goles de este Barcelona – Eintracht de Champions League.

Barcelona – Eintracht, en directo

Horario del Barcelona – Eintracht de Frankfurt

La UEFA ha programado este Barcelona – Eintracht de Frankfurt para el martes 9 de diciembre, con inicio a las 21:00 horas, una menos en Canarias. Se espera que la previa transcurra con normalidad para que el encuentro pueda arrancar puntualmente en el estadio azulgrana.

Dónde ver el Barcelona – Eintracht de Frankfurt por televisión y online

Los derechos televisivos de la Champions League en España pertenecen en exclusiva a Movistar+. Por tanto, el partido entre el Barcelona y el Eintracht de Frankfurt se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, incluido en el paquete de fútbol europeo de pago.

Dónde escuchar el Barcelona – Eintracht de Frankfurt por radio

Los aficionados que no puedan seguir el encuentro por televisión o por internet podrán escucharlo en directo y de forma gratuita por radio. Emisoras como COPE, la SER, RNE, Radio Marca y Onda Cero conectarán con el Camp Nou para narrar todo lo que ocurra en este duelo de la jornada 6 de la fase de liga.

Dónde se juega el Barcelona – Eintracht

El partido se disputará en el Camp Nou, situado en el barrio barcelonés de Les Corts. El estadio, inaugurado en 1957, se encuentra actualmente en pleno proceso de remodelación, lo que limita el aforo a algo más de 45.000 espectadores. El club ha restringido la venta de entradas a socios para evitar una situación similar a la vivida en 2022, cuando la afición alemana ocupó buena parte del recinto.

Quién arbitra el Barcelona – Eintracht

En cuanto al arbitraje, la UEFA ha designado al italiano Davide Massa para dirigir el encuentro. En el VAR estará su compatriota Marco Di Bello, encargado de revisar las acciones polémicas y asistir al colegiado principal desde la sala de vídeo instalada en el estadio.