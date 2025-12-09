Flick: «Lamine se ha ido decepcionado con el cambio, pero tenía amarilla y por eso lo he quitado»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Camp Nou para analizar la victoria del Barcelona sobre el Eintracht de Frankfurt en la sexta jornada de la Champions League gracias a un doblete de cabeza de Koundé en el inicio del segundo tiempo.

«Lamine estaba decepcionado con el cambio, necesitábamos piernas frescas y lo hemos cambiado. Lamine es así, tenía una amarilla y hemos considerado que lo teníamos que cambiar. Es joven y creo que es una buena actitud que se muestre así. No es un problema», comenzó señalando el entrenador alemán ante los medios de comunicación.

«Estoy contento porque hemos controlado el partido, ellos han defendido bien y encerrados y hemos creado ocasiones. Nos tenemos que centrar en nosotros y conseguir 6 puntos más», dijo Hansi Flick en sala de prensa.

«Es fútbol, estoy muy contento porque hemos demostrado dos versiones del equipo. En el descanso les hemos dicho que teníamos que hacer y lo han hecho, quiero felicitar a mi staff por el análisis», añadió el técnico culé.

«Estoy contento que hemos podido remontar porque demuestra nuestra mentalidad y actitud. Pero tenemos que intentar marcar primero. Estoy contento porque no era un rival fácil, no nos daba espacios y no era fácil crear espacios», dijo Hansi Flick.

«Es partido a partido, para mí el próximo partido es importante y estamos luchando para obtener 6 puntos más. Todos los rivales tienen posibilidad de hacernos daño y tenemos que jugar a este nivel», concluyó el entrenador del Barça.