Langostinos cocidos: ideas para cenas fáciles y rápidas

Hay días en los que lo único que uno quiere es cenar rico sin invertir demasiado tiempo en la cocina. Los langostinos cocidos son la salvación en esas ocasiones: se preparan en minutos, se adaptan a mil combinaciones y, además, tienen ese toque festivo que hace que hasta una cena de martes parezca especial. A continuación, te proponemos varias ideas para preparar en casa y que siempre triunfan. Son recetas sencillas, rápidas y con mucho sabor.

Langostinos al Ajillo: Un Clásico Infalible

Los langostinos al ajillo son de esos platos que nunca fallan. Con un poco de aceite de oliva, unos dientes de ajo laminados y una pizca de guindilla, se consigue un resultado espectacular en cuestión de minutos. Basta con saltear el ajo hasta que empiece a dorarse, añadir los langostinos cocidos y dejarlos un par de minutos para que se impregnen de ese aroma intenso. Acompañados de un buen pan para mojar, se convierten en una cena rápida que parece sacada de un restaurante de tapas.

Ensalada Fresca de Langostinos y Aguacate

Cuando apetece algo ligero, hay que preparar una ensalada con langostinos y aguacate. Es tan simple como mezclar los langostinos pelados con trozos de aguacate cremoso, tomates cherry partidos a la mitad y hojas de lechuga o espinaca fresca. Un chorrito de limón, un buen aceite de oliva y un poco de sal bastan para aderezarla. El resultado es una ensalada fresca, nutritiva y muy completa. Si quieres darle un aire distinto, añade cilantro fresco o unas semillas de sésamo tostado.

Brochetas de Langostinos a la Plancha con Limón y Perejil

Las brochetas siempre llaman la atención y, con langostinos, quedan de lujo. Solo hay que ensartarlos en palitos de brocheta, pasarlos por la plancha con un poco de aceite y terminarlos con un toque de limón y perejil picado. En menos de diez minutos tienes un plato vistoso y muy sabroso. Puedes servirlas con una ensalada sencilla o con arroz blanco, y así conviertes algo tan simple como unos langostinos cocidos en una cena completa.

Pasta con Langostinos en Salsa de Tomate Picante

Para las noches en las que apetece algo más contundente, prepara pasta con langostinos y salsa de tomate con un puntito picante. Haz un sofrito con cebolla, ajo y guindilla, añade tomate triturado y deja que se cocine unos minutos. Luego incorpora los langostinos cocidos para que se mezclen con la salsa, y lo sirves con spaghetti o linguine. Un poco de albahaca fresca al final le da un aroma delicioso. Es un plato reconfortante, con ese toque casero que tanto gusta.

Langostinos Crujientes en Panko con Salsa Agridulce

Si lo que buscas es sorprender, recurre a los langostinos rebozados en panko. Aunque ya estén cocidos, basta pasarlos por harina, huevo y panko, y darles una fritura rápida para que queden dorados y crujientes por fuera, pero tiernos por dentro. Acompaña con una salsa agridulce y siempre desaparecen de la mesa en segundos. Son perfectos para una cena más informal o como entrante en una reunión con amigos.

Conclusión

Los langostinos cocidos son un ingrediente comodín: en pocos minutos puedes tener desde un clásico de toda la vida como los al ajillo, hasta un plato más moderno como los crujientes en panko. Lo mejor es que no requieren grandes habilidades de cocina ni ingredientes complicados.