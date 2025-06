Joseba Arguiñano, hijo de Karlos Arguiñano, aclara la duda que muchos se preguntaban

Con una carrera que crece a pasos firmes dentro y fuera de las cocinas, el hijo de Karlos Arguiñano se ha pronunciado sobre un asunto que llevaba tiempo generando curiosidad entre los seguidores del popular clan televisivo. Y lo ha hecho desde un espacio de máxima audiencia, revelando con serenidad lo que para él es clave en su trayectoria: el respaldo incondicional de su familia. Por fin ha aclarado la dudas de su querido publico.

Tal y como hemos informado en OKDIARIO, el apellido Arguiñano está inevitablemente ligado a la gastronomía y al mundo de la televisión. Lo que comenzó con el carisma y la cercanía de Karlos, se ha extendido a la siguiente generación gracias a la figura cada vez más consolidada de su hijo Joseba. Aunque ha construido su identidad profesional paso a paso, y con herramientas propias, ha querido dejar claro que el apoyo de su entorno ha sido fundamental. Y así lo manifestó cuando, durante su intervención en El Hormiguero, compartió con el público algunos detalles de su historia personal, resolviendo de paso una de las grandes dudas sobre su relación con su padre.

Durante su intervención, Joseba fue claro. Habló sin rodeos del lugar que ocupa su familia en su vida y no dudó en mencionar lo que muchos se preguntaban desde hace tiempo: ¿cuánto respaldo ha tenido por parte de su padre en su carrera? El cocinero no se anduvo con evasivas y lo dijo con naturalidad: «El aita siempre ha estado ahí para apoyar. Sí, al igual que mamá, los hermanos mayores y la tía, que ha sido como mi madre». Palabras que no dejan lugar a dudas sobre la solidez de ese núcleo familiar que siempre lo ha acompañado.

Sus declaraciones ratifican que Karlos Arguiñano ha estado presente pese a su intensa agenda. También dejan claro la importancia de otros miembros del clan, como su madre y su tía Eva, quien ha ejercido un rol casi materno para él. La figura de Eva Arguiñano, reconocida también por su trayectoria en los fogones, ha sido clave en los primeros pasos de Joseba en la repostería, acompañándole con experiencia y afecto en sus años de formación. Ese vínculo ha perdurado, reforzando el valor que el joven cocinero otorga a los lazos familiares como cimiento de su crecimiento personal y profesional.

¿Quién es el hijo de Karlos Arguiñano?

Aunque el apellido le abrió puertas, el recorrido de Joseba Arguiñano no ha estado exento de esfuerzo ni de formación. Desde muy joven comenzó a tomar contacto con el mundo de la televisión, apareciendo de forma espontánea en los programas de su padre. Una experiencia que despertó su interés por la cocina ante las cámaras, pero también el deseo de formarse por su cuenta. Así, inició un camino propio que le llevó a estudiar repostería y especializarse bajo la tutela de grandes maestros como Pedro Subijana.

En la actualidad, Joseba comparte espacio con su padre en Cocina abierta, el exitoso formato de Antena 3. Por otro lado, cuenta con su propia presencia en la televisión vasca, donde continúa ganando audiencia con naturalidad. La complicidad que muestra con Karlos en pantalla, esa mezcla de talento culinario y cercanía familiar, ha sido clave para ganarse al público. Pero más allá de los focos, el cocinero vasco ha tejido una identidad propia, aprovechando los medios digitales para proyectar su imagen y ampliar su alcance profesional.

El lado familiar de Joseba Arguiñano

Detrás del delantal, Joseba Arguiñano lleva una vida discreta pero llena de actividad. A sus 39 años, es padre de tres hijos y vive plenamente una faceta familiar que, aunque poco expuesta, es fundamental en su día a día. Comparte su vida con Natali Fuentes, una colombiana que llegó al País Vasco por motivos académicos y decidió quedarse tras enamorarse de él. Juntos han formado una familia sólida y numerosa. Manex, el mayor, ya tiene 10 años; Kaia, la mediana, acaba de cumplir seis; y el pequeño de la casa, Mikel, es aún un bebé de seis meses.

Además de dedicar tiempo a la cocina y a su familia, Joseba es un entusiasta del deporte. Practica múltiples disciplinas y se mantiene en forma con actividades que van desde el surf hasta el ciclismo. Esa pasión por el movimiento le acompaña desde siempre y ha sabido integrarla en su estilo de vida, demostrando que para él el bienestar va mucho más allá de los fogones. En sus redes sociales, aunque comedido, se pueden encontrar pinceladas de esa vida activa y natural que lleva junto a los suyos en Zarautz, donde encuentra el equilibrio entre trabajo, ocio y familia.

También destaca su implicación en iniciativas más allá de la televisión. Desde hace tiempo, Joseba trabaja en crear su propio universo gastronómico, explorando nuevas fórmulas de comunicación con el público, adaptándose a los entornos digitales y apostando por contenidos que mezclan cocina, estilo de vida y bienestar. En este sentido, se perfila como una figura con visión a largo plazo, que ha entendido que el éxito se construye sumando pequeños logros con mucho esfuerzo.