El inesperado encuentro del hijo de Karlos Arguiñano en la playa de Zarautz: «Aita, estoy temblando»

Cuando pensábamos que ya lo sabíamos todo sobre Karlos Arguiñano y su familia, el simpático chef ha dado una noticia que no ha dejado indiferente a nadie. Es el presentador de ‘Cocina abierta’, un conocido programa de Antena 3 que registra unos datos de audiencia muy interesantes. El empresario conecta muy bien con el público y en los últimos días ha compartido una información sobre su hijo que no ha tardado en hacerse viral. Según ha contado, Zigor estaba en la playa de Zarautz y vio un tiburón. Este inesperado encuentro hizo que llamase corriendo a su padre para explicarle lo que había pasado.

«Estoy temblando, aita. Estoy temblando. He echado la caña y he visto un tiburón de unos tres metros y unos 200 kilos. No sé qué hacer», le dijo durante una llamada telefónica. Después se dispuso a grabar el momento para que la sociedad tome consciencia de los peligros que encierra el mar. Hay que tomarse más en serio ciertas cuestiones y su poder social puede ayudar a dar visibilidad a todo esto. Karlos Arguiñano ha narrado la historia en su programa. En estos momentos hay que recordar que disfruta de un vínculo muy especial con Zigor, de hecho el joven trabaja en uno de sus restaurantes.

«A las siete de la mañana recibí una llamada en el móvil, cuando aún estaba en la cama: era mi hijo Zigor, jefe de cocina del restaurante Arguiñano. Vive ahí enfrente y como hacía muy buena mar pensó en bajar a la playa y echar la caña, a ver si pescaba algún pececito antes de ir a trabajar», ha contado Arguiñano. Sus palabras han llamado la atención de la audiencia y ha dado explicaciones al respecto para que los espectadores tengan todos los datos y no saquen conclusiones equivocadas.

«No digo que la gente no venga a Zarautz a bañarse, pero no sé. Parece que es un tiburón peregrino que, según los especialistas del Aquarium de San Sebastián, no es carnívoro: es vegetariano. Sí, también hay tiburones vegetarianos». Este último dato tranquilizará a los bañistas de Zarautz. No obstante, cualquier precaución es poca.

Zigor, en el centro de la noticia

Karlos Arguiñano es uno de los rostros más conocidos de nuestro país, pero su familia siempre ha intentado estar en un discreto segundo plano. Su hijo Joseba ha seguido sus pasos dentro de la pequeña pantalla, aunque el resto prefiere mantenerse en el anonimato. El chef ha creado un imperio alrededor de su talento culinario: es propietario de un hotel, de un restaurante y de otros negocios relacionados con la hostelería que han ayudado a su clan a vivir de una forma acomodada. No obstante, el presentador promete que todo lo que ha conseguido es gracias al apoyo de su mujer, María Luisa Ameztoy Alfaro.

El comunicador dedica buenas palabras a los suyos siempre que puede, de hecho se le ha iluminado la cara cuando ha pronunciado el nombre de Zigor. Según cuenta, su hijo no ha dejado de recibir llamadas desde que notificó la existencia del tiburón. Cuando bajó al mar a pescar no pensaba que se iba a originar un revuelo de estas características. Arguiñano, haciendo honor al sentido del humor que siempre le ha caracterizado, ha bromeado con sus espectadores.

«Todo el mundo sabe que en el mar hay tiburones, pero tan cerca de la arena da susto. Estaría dándose un paseo. Igual, si es vegetariano, al olor pensaría: quizá el Arguiñano también da verduras».

El éxito de Arguiñano en televisión

Karlos Arguiñano ha recibido muchos reconocimientos dentro de la pequeña pantalla. Tiene un Premio Ondas, una Antena de Oro, el Premio Nacional de la Televisión y los datos de audiencia que registra cada día son optimistas. Es evidente que el público le quiere y los críticos también tienen un buen concepto de sus creaciones culinarias. Entonces, ¿por qué nunca ha recibido una Estrella Michelín? El presentador considera que este reto ya no le pertenece y ha animado a sus hijos a perseguirlo.

«Es un honor haber recibido esos premios y el éxito en Antena 3 se lo debo a los espectadores que nos siguen fielmente desde hace mucho tiempo. Sin ellos nada de esto sería posible. Y ¿sobre la Estrella Michelín? Ya no es mi momento. Ahora les toca a mis hijos luchar por sus aspiraciones», declara en el diario ‘La Razón’ cuando le preguntan por este asunto.

Karlos ha invertido muy bien el dinero que ha ganado en la pequeña pantalla su hermana Eva y su hijo Joseba también trabajan en televisión, pero el resto de la familia tienen puestos de responsabilidad en los distintos negocios que ha fundado Arguiñano: una bodega, una escuela de cocina y un obrador, entre otros. Sin embargo, quiere diferenciar la familia del trabajo y cree que el éxito que tiene en ambos aspectos no tiene nada que ver. Son cosas distintas. «La familia no es un negocio, es mi vida. Como la familia no hay nada. Para mí la familia es la biológica, los amigos y los compañeros de trabajo».