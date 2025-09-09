Ábalos: «¿Es que los demás tienen voto de castidad y viven en monasterios?»

José Luis Ábalos arremete contra lo que considera un tratamiento desigual de su vida privada en comparación con otros políticos. «De mí es a placer, porque conmigo se ha salseado al personaje», lamenta el ex ministro del PSOE, utilizando el término coloquial que define la espectacularización de su figura pública. Su queja apunta directamente a la desigualdad de trato: «¿Es que estamos que los demás son? Es que yo digo, ¿será que todos tienen voto de castidad y viven en monasterios?».

En una extensa entrevista con OKDIARIO, Ábalos cuestiona la «hipocresía» mediática mientras defiende su gestión económica tanto ministerial como en el PSOE, donde asegura haber sido «el secretario de organización más austero en muchos años».

El político valenciano no oculta su indignación por el escrutinio al que se ve sometida su vida personal. «Yo no sé de nadie de qué palo va, ni con quién está casado o dejado de casar, ni cuántas parejas tiene o ha tenido. No me meto en nada de eso», declara.

Ante las acusaciones sobre el manejo fraudulento de dinero público, Ábalos ofrece una explicación detallada del funcionamiento administrativo. «Hay mucho listo que no sabe nada de la administración. Pero no hay tarjeta de crédito. Un ministro no tiene tarjeta de crédito», asegura.

El ex ministro de Pedro Sánchez explica a OKDIARIO que «en el partido lo hubo un tiempo hasta que se decidió que no había tarjetas de crédito y, por lo tanto, el sistema era el mismo, se pagaba previa justificación». «Dependiendo del gasto que tuvieras que afrontar, que no te pueden decir oiga, ponga usted el dinero por delante», aclara.

«Tú puedes adelantar personalmente una factura de un restaurante, pero si ya hablamos de otro gasto, entonces es cuando ellos te dan un anticipo», detalla Ábalos sobre los procedimientos habituales desde su despacho de diputado del Grupo Mixto del Congreso.

«Cuando cifran por ejemplo 9.000 euros de gastos, que no es mensual, era trimestral», puntualiza. «Como secretario de organización, que era yo, no eran mis gastos. Algunos sí, pero muy pocos, porque tampoco me hacía falta más», añade.

Financiación del partido

Ábalos explica su función en la organización del partido: «Yo asumía gastos de la propia organización y de personas del partido que yo acordaba financiar determinadas acciones». «Por eso me dicen, ¿no había una comida en Galicia? Claro, y en toda España. Yo era secretario de Organización del Partido Socialista en toda España».

«Por lo tanto, yo asumía compromisos financieros de distintas personas del partido, encargados, responsables de misión, enviados y asumía esos gastos y los avalaba», continúa. «Yo no es que el gasto lo hiciera yo. Esto tan elemental… hay que explicarlo», lamenta ante lo que considera incomprensión mediática.

Sobre la posible financiación irregular, es categórico: «En absoluto. En absoluto. En absoluto. Esto es lo que se trata. Hay un gran empeño por buscar una Gürtel. Es el gran empeño».

«Se han buscado hasta testigos amañados y todo. Como ya conocemos y que ya sabemos cómo financian las cosas aquí…», deja caer el exministro. «Pero desde luego, en mi tiempo, en absoluto».

Ábalos se ampara en los controles oficiales: «Todo el tiempo que yo he estado, las cuentas del partido se han fiscalizado de conformidad por el Tribunal de Cuentas». «Concretamente el Tribunal de Cuentas, cuando fiscalizó cuentas de mi periodo, tuvo mucho interés en ver lo que me afectaba a mí. Y está todo correcto», asegura.

El político carga contra lo que considera una investigación sesgada: «No como las cuentas de Vox. Igual podrían hablar de esas cuentas y no de las mías, que es mentira». «Pero claro, como el propósito es político, pues obviamente no interesa, como tampoco interesa la familia del señor Montoro», añade. «Si yo no me meto con nadie», reitera Ábalos, insistiendo en su respeto por la privacidad ajena frente al tratamiento recibido.

Sobres de dinero

Sobre las acusaciones de blanqueo vertidas en el documental de El precio de…, producido por Telecinco, muestra su incredulidad: «Ayer se deslizaron hasta acusaciones de blanqueo. Por favor, me quiere usted decir que cuando cifran por ejemplo 9.000 euros» se pueda hablar de blanqueo.

«Se me acusa a un secretario organización de un partido de gobierno tan importante de en tres meses pasar 9.000 euros de gasto», se lamenta el ex ministro. No descarta denunciar a quienes aseguren que ha cometido delitos que no han quedado probados por el momento.