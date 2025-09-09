Ione Belarra deberá acudir al juzgado a retractarse de las presuntas injurias a la Policía. El sindicato policial JUPOL denunció a la dirigente de Podemos tras sus declaraciones durante los incidentes en Torre Pacheco (Murcia) en las que Belarra aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen «un serio problema de infiltración de la ideología neofascista».

Además, Belarra acusó a los agentes de «promover un terrorismo nazi de extrema derecha». Manifestaciones que se sumaban a un mensaje publicado el 21 de julio en la red social X, en el que acusó a la Policía Nacional de realizar «redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país», afirmando además la existencia de un supuesto «racismo institucional» en el cuerpo.

En este acto de conciliación, JUPOL reclama a Ione Belarra una rectificación pública y masiva en medios de comunicación de ámbito estatal, así como disculpas públicas por las declaraciones y publicaciones injuriosas. Los policías también reclaman la eliminación inmediata del tuit del 21 de julio y su sustitución por un mensaje de disculpa y una indemnización de 30.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados a la imagen y honor de la Policía Nacional.

Si no se retracta habrá querella penal

El sindicato advierte que, «de no alcanzarse un acuerdo en este proceso», interpondrá una querella penal por injurias graves con publicidad contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, agravantes que pueden conllevar consecuencias penales significativas para Belarra.

Desde JUPOL se considera que estas afirmaciones constituyen un grave atentado contra el honor, la profesionalidad y la neutralidad política de los agentes de la Policía Nacional.

El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha señalado que «la admisión a trámite de este acto de conciliación es un paso fundamental para frenar los ataques injustos y falsos que se lanzan desde determinados sectores políticos contra la Policía Nacional. No se puede acusar a nuestros agentes de racismo ni de connivencia con ideologías extremistas sin asumir responsabilidades legales».