Ábalos fue con Iceta a ver a un empresario guineano con quien quería hacer negocios tras ser destituido

José Luis Ábalos llevó tras su destitución a Miquel Iceta a ver el museo de arte africano que inauguraba un empresario, con el que intentó hacer negocios en Guinea Ecuatorial, en su casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El evento se celebró el 2 de junio de 2022. Ábalos ya no era ministro, pero seguía teniendo mano en el PSOE y en el Gobierno, pese a que el partido dijera que actuó con contundencia, despojándole de todos sus cargos en julio de 2021.

Tanto es así que Ábalos se llevó al entonces ministro de Cultura Miquel Iceta, que acudió al evento acompañado de un hombre. Ábalos, por su parte, fue con Koldo que, en ese momento, ya no era su asesor al haber dejado la cartera de ministro.

Tras visitar las obras traídas de Guinea Ecuatorial, Miquel Iceta pronunció un discurso sobre arte africano ante los asistentes. También habló el propietario de la casa y dueño de estas obras. Iceta ahora ocupa un puesto privilegiado como embajador de España en la Unesco gracias a Pedro Sánchez.

Evento tras el viaje de Ábalos

La inauguración del museo africano se produjo tan sólo seis meses después de que José Luis Ábalos viajara a Guinea Ecuatorial con su ex pareja Andrea de la Torre y Koldo García para tratar de abrir líneas de negocio en el país africano.

La visita del que fuera ministro de Transportes se produjo el 19 de enero de 2022. El motivo inicial del viaje era negociar la emisión de deuda pública, negocio que quedó frustrado. La operación, no obstante, logró el visto bueno de la dictadura de Teodoro Obiang que gobierna el país.

Distintos empresarios, algunos de ellos salpicados por la trama, quisieron asistir a este viaje. Según fuentes de la investigación, también se intentaron otros negocios como poner en marcha un banco.

Anticorrupción tras la pista guineana

La Fiscalía Anticorrupción sigue la pista guineana y el fiscal encargado del caso Koldo investiga el viaje de negocios al país africano mencionado anteriormente.

Lo investiga a raíz de que la UCO interviniera unos mensajes en el que uno de los empresarios, que iba a viajar a África, avisó a Ábalos de que los negocios en Guinea Ecuatorial podían estar vinculados con la operadora Villafuel, investigada por un fraude millonario de IVA.

«He finalizado el estudio relativo a la colocación de deuda de Guinea Ecuatorial y además he conseguido tener cerrada la colocación con nombre y apellidos. Ante la duda de la solvencia técnica, aporté esta noche las cualificaciones de los medios que iba a utilizar. Una vez verbalmente me habéis dado el beneplácito de la misma y aun sin los datos solicitados a dos días del viaje a Guinea, me atrevo a deciros que espero a ir al país cuando el viaje se plantee de una forma más técnica», explicó el empresario rechazando ir al viaje a Guinea.

Y prosiguió: «Dejo todos los informes por si realmente hay algún interés de verdad y ni que decir tiene que gustosamente aprovechéis el viaje que el grupo que represento han tenido a bien subvencionar. Analizando el proyecto me he dado cuenta de que mi aportación es un barniz que encubre un montón de proyectos de los que no tengo ningún interés particular, por lo que acabo de decidir no acompañaros en esta aventura. Desde que os he conocido os he advertido, en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías y por suerte me habéis hecho caso: Villafuel no va a ser operadora, por mucho que esponsorice al Zamora, tome acciones en los restaurantes de las torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento».

Para la Fiscalía Anticorrupción, esta concurrencia de indicios, «vincularía la participación de Ábalos en los contratos investigados, con la compra por parte de Aldama de un chalet para el propio ex ministro».

«Posteriormente, valiéndose económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos, como contraprestación supeditada a la obtención del título de operador para Villafuel. Esta última condición, quedaría comprometida con la salida en el mes de julio del Ministerio de Transportes, al minorar su capacidad de influencia», explica el fiscal Anticorrupción en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.