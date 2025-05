Ábalos: «Mi cese se debió a una operación de intriga, le dieron al presidente información sobre mí»

«Mi cese tuvo que ver con una operación de intriga», con estas palabras José Luis Ábalos explica el motivo por el que fue destituido por parte de Pedro Sánchez como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en julio de 2021.

José Luis Ábalos llevaba siendo ministro en el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde 2018. Sin embargo, un día de verano fue retirado fulminantemente del cargo, en lo que Moncloa explicó como una remodelación del Gobierno en la que Ábalos cayó.

No sólo le cesó como ministro, también le despojó de sus cargos como secretario de Organización del PSOE, el puesto clave del partido. Santos Cerdán ocupó su puesto.

El presidente explicó a Ábalos que fue por una pérdida de confianza y ahora el ex ministro revela que fue víctima de una operación de intriga por parte de personas del partido que querían ocupar su espacio.

«Intrigaron al presidente y le pasaron la información que quisieron. Pero esa información, luego, con el tiempo, el presidente vio que no era verdad y por eso me recuperó», explica. Pedro Sánchez le incluyó en las listas electorales del PSOE en 2023, dos años después de su destitución como ministro.

Ábalos también explica que «no es verdad» lo que dice el PP de que Pedro Sánchez ocultó su información sensible. «El presidente lo pudo ocultar cuando el cese, pero después, cuando me llama y me recupera, él tuvo tiempo para saber si era verdad o no», expone.

La información de José Luis Ábalos

La operación de intriga supuso que Pedro Sánchez obtuviera información delicada sobre José Luis Ábalos que le hicieron llegar al presidente personas del PSOE.

Sobre cuál es la información facilitada a Sánchez, Ábalos responde: «Pues no lo sabré, pero me la puedo imaginar, porque ni me lo dijo entonces, ni cuando volvimos a hablar me lo quiso decir, así que me dijo un poco de dónde me había venido el daño, pero no más. Él no quiso entrar».

«Me quería ir de la política»

El PSOE ha abandonado a José Luis Ábalos a raíz de su imputación y también lo hizo cuando fue destituido de ministro a raíz de la operación de intriga. El ex ministro es consciente de ello y tampoco se plantea volver a reanudar las cosas.

«Lo que tuve que soportar los primeros meses de aislamiento fueron muy dolorosos para mí y yo estaba distanciándome. Ya me quería ir de la política, pero no me han dejado, no me han dejado», explica.

Ábalos vital para Sánchez

José Luis Ábalos fue una pieza clave para que Pedro Sánchez fuera presidente. Cuando perdió apoyos en el partido fue Ábalos el que le ayudó a conseguir avales por toda España. Ha sido la persona que ha dado la cara por él en el partido y una de su máxima confianza.

«He sido vital para muchas cosas, para que el presidente, por ejemplo, que esté ahí. No solamente por las primarias, también cuando tenía que animarlo. Ganamos una revolución que nunca se había ganado en el partido», explica. Y prosigue: «Siendo yo coordinador electoral son las únicas elecciones que se han ganado, ha sido conmigo».

Fuera del PSOE

José Luis Ábalos fue apartado del PSOE a raíz de la Operación Delorme en la que Koldo García, su principal asesor, fue detenido por un posible fraude en la compra de mascarillas tras una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El PSOE exigió a Ábalos entregar su acta de diputado como consecuencia de las investigaciones abiertas a Koldo García y a su entorno. No obstante, el ex ministro no dejó el escaño y se pasó al Grupo Mixto, grupo parlamentario en el que sigue a día de hoy.

La decisión de permanecer en el Grupo Mixto hizo que los socialistas le abrieran un expediente disciplinario a Ábalos y le suspendieran cautelarmente de militancia.

El ex ministro abandonó el partido, pero no sus convicciones de izquierdas que le guiaron en su carrera política que le llevó a la cúpula del PSOE.

«Yo me voy a ir. Y además, lo detesto todo. Dejaré el grupo mixto cuando ya no haya elecciones. Ya se acabó todo. No quiero seguir. Ya no formo parte de nada», explica José Luis Ábalos.