Feijóo a Sánchez tras los whatsapps de Ábalos: «Váyase, ahórreles el bochorno a los españoles»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles a Pedro Sánchez que dimita ante la publicación de distintos mensajes telefónicos intercambiados con José Luis Ábalos, en su día ministro y secretario de Organización del Partido Socialista. OKDIARIO ha revelado en exclusiva los whatsapps entre Ábalos y la ahora vicepresidenta María Jesús Montero, en plena trama de las mascarillas, en los que se aprecia la estrecha relación entre ambos, llegando Montero a calificarle como «nuestro tronco».

Sin rodeos, Feijóo se ha dirigido así a Sánchez: «Algunos se preguntaban por qué no echó a Ábalos del PSOE y le incorporó a las listas del Congreso. La razón es muy simple. Porque usted le tiene miedo. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado y lo que también había que haber borrado era el móvil de Ábalos».

«Y ahora culpan a los periodistas, a los jueces, a los socialistas que le contradicen. Se ha atrevido incluso a difamar a la Guardia Civil y la UCO. Dicen que quedan más cosas por salir, ustedes sabrán. Haga el favor. Váyase, convoque elecciones, algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles», ha aseverado el dirigente popular.

«Eres nuestro tronco»

Como ha revelado OKDIARIO, Montero mantuvo una estrecha relación profesional con el ex ministro de Transportes durante el período en que operaba la trama de corrupción de comisiones en contratos sanitarios que investiga el Tribunal Supremo.

«Tu ministerio y Hacienda nos sentimos equipo», le trasladó por escrito a las diez y veinte de la noche el 27 de octubre de 2020. El Ministerio de Transportes en marzo de 2020 otorgó a dedo 12,5 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión SL a través de Puertos del Estado y Adif por 13 millones de mascarillas.

En los mensajes, Montero calificaba a Ábalos como «nuestro tronco» y le expresaba su total confianza, evidenciando la cercanía entre ambos ministerios en un momento crucial para la gestión del Ejecutivo socialista.

Los mensajes de WhatsApp intercambiados entre ambos dirigentes en octubre de 2020 muestran un vínculo que va más allá de lo institucional. «José Luis quería darte las gracias por tu comentario en el Consejo de Ministros. Para mí es una motivación y un estímulo viniendo de ti. Gracias. Tu ministerio y Hacienda nos sentimos equipo. Así que hoy un pasito más. Muchas gracias por tu ánimo», escribió la entonces ministra de Hacienda, tras una tensa reunión del Consejo de Ministros.

La respuesta de Ábalos no fue menos efusiva: «Te mereces eso y más, y me quedo corto. Me das mucha seguridad y te tengo molta estima [mucho cariño]», añadiendo un emoticono de beso. A lo que Montero respondió: «Pues ya ves, es mutuo!! Tú eres nuestro tronco, imagínate la confianza!!», acompañando el mensaje con un emoji de beso con corazón.

El intercambio tuvo lugar en un día significativo para Montero, cuando el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, que la ministra destacó como «imprescindibles para la reconstrucción del país» tras la pandemia de Covid-19.