Si Ábalos era «nuestro tronco», Sánchez no puede irse por las ramas

Como ha publicado OKDIARIO, la hoy vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero, se deshizo en elogios al por entonces -octubre de 2020- ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al que calificó como «nuestro tronco», el pilar que mantenía la unidad organizativa, ideológica e incluso sentimental del partido.

«José Luis quería darte las gracias por tu comentario en el Consejo de Ministros. Para mí es una motivación y un estímulo viniendo de ti. Gracias. Tu ministerio y Hacienda nos sentimos equipo. Así que hoy un pasito más». Ábalos respondió con un «Te mereces eso y más, y me quedo corto. Me das mucha seguridad y te tengo molta estima [mucho cariño]». Todo con un emoticono de un beso, replicado por la ministra de Hacienda.

Por aquellas el Consejo de Ministros había aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, unas cuentas, destacó la ministra, «imprescindibles para la reconstrucción del país», tras la pandemia de Covid-19. El fervoroso mensaje de la ministra Montero a Ábalos subraya que los Ministerios de Hacienda y Transportes eran «un equipo», lo que revela un grado de compenetración y colaboración evidentes. La pregunta, pues, es obvia: ¿Hasta dónde llegó la colaboración del «equipo» de ambos ministerios? Si para Montero Ábalos era «nuestro tronco» y a Ábalos Montero le daba «mucha seguridad», no se puede descartar ya ninguna hipótesis.

Y es que a estas alturas lo que parece evidente es que el grado de complicidad de Pedro Sánchez y María Jesús Montero con José Luis Ábalos era total, lo que evidentemente lleva a plantearse cómo es posible que el Gobierno no conociera las andanzas de la trama de las mascarillas. El PSOE no puede pretender desligarse de la figura de quien era un referente dentro del Gobierno y del partido, porque Ábalos estaba en el epicentro mismo del poder y era «nuestro tronco» en el sentido de que era el gran guía político de un partido que ahora trata de desmarcarse de la corrupción que rodea a su ex ministro y ex secretario de Organización en un supremo ejercicio de hipocresía.