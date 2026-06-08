Yakisoba con verduras y pollo en 20 minutos

Hay platos que terminan formando parte del menú semanal casi sin buscarlo. . Los fideos aportan consistencia, las verduras mantienen un punto crujiente muy agradable y el pollo convierte el plato en una comida completa. Fuera de Japón podemos asociarlo a comida callejera, pero el yakisoba forma parte de la cocina más tradicional de japón. Su nombre puede traducirse como fideos fritos.

Ingredientes para el yakisoba con verduras y pollo

300 g de fideos yakisoba o noodles de trigo

300 g de pechuga de pollo

1 zanahoria

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

150 g de col o repollo

1 cebolla mediana

2 cucharadas de aceite vegetal

4 cucharadas de salsa yakisoba

2 cucharadas de salsa de soja

Pimienta negra al gusto

Cómo preparar yakisoba con verduras y pollo paso a paso

Antes de encender el fuego conviene tener todos los ingredientes preparados. Parece un detalle menor, pero marca bastante la diferencia. Empieza cortando el pollo en tiras finas. Luego corta en tiras la cebolla, pimientos, zanahoria y col. Cuece los fideos según las instrucciones del fabricante. Algunos vienen prácticamente listos para usar y solo necesitan unos segundos en agua caliente. Otros requieren unos pocos minutos. Escúrrelos bien y resérvalos. Calienta una sartén amplia o un wok a fuego fuerte. Cuando esté caliente añade una cucharada de aceite y cocina el pollo durante varios minutos hasta que empiece a dorarse. No busques una cocción excesiva. Terminará de hacerse más adelante. Retira el pollo y reserva. Añade el resto del aceite y comienza con la cebolla. Después incorpora la zanahoria, los pimientos y finalmente la col. Las verduras deben mantenerse vivas. Tiernas, sí, pero todavía con cierta resistencia al morderlas. Vuelve a introducir el pollo en la sartén y añade los fideos. Mezcla rápidamente y vierte la salsa yakisoba junto con la salsa de soja. Un minuto más de salteado suele ser suficiente para que todos los sabores se integren.

Qué verduras funcionan mejor en el yakisoba

La combinación clásica suele incluir col, cebolla, zanahoria y pimiento. No es casualidad. Son verduras que soportan muy bien las altas temperaturas y conservan textura incluso después del salteado.

Dicho esto, hay bastante margen para improvisar. Los brotes de soja aportan frescura. Las setas añaden profundidad de sabor. El calabacín funciona especialmente bien cuando se busca una versión más ligera.

El secreto para que el yakisoba quede como en un restaurante

La mayoría de restaurantes cocinan el yakisoba a temperaturas muy altas. Esa intensidad permite que las verduras se cocinen rápido sin perder firmeza y que aparezcan ligeros matices tostados difíciles de conseguir con fuego bajo.

También ayuda evitar el exceso de ingredientes en la sartén. Cuando está demasiado llena, el vapor empieza a dominar la cocción y el resultado se vuelve más blando.

Qué salsa usar para un auténtico yakisoba

La salsa específica para yakisoba sigue siendo la opción más fiel al sabor tradicional. Tiene notas dulces, saladas y ligeramente especiadas que resultan difíciles de reproducir exactamente.

Cuando no se encuentra, una mezcla de salsa Worcestershire, salsa de soja y una pequeña cantidad de azúcar puede acercarse bastante al resultado original.

Cómo conservar y recalentar el yakisoba

Recién hecho siempre está mejor. Los fideos conservan una textura más agradable y las verduras mantienen parte de su frescura.

Aun así, si sobra, puede guardarse perfectamente en la nevera durante uno o dos días dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlo mejor una sartén caliente antes que el microondas. Apenas necesita un par de minutos y recupera bastante mejor la textura original.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente entre 1.800 y 2.000 kcal la receta completa (alrededor de 450-500 kcal por ración)

Tipo de cocina: Japonesa

Tipo de comida: Plato principal