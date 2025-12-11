Pastel de pescado fácil y sabroso de Karlos Arguiñano

El pastel de pescado receta fácil Arguiñano es uno de esos platos que sorprenden por lo sencillo que resulta prepararlo y por lo bien que funciona tanto en comidas familiares como en celebraciones. Arguiñano suele insistir en que los pasteles salados son una manera fantástica de aprovechar pescado cocido, restos de caldo o incluso verduras que tengamos en la nevera. Su estilo apuesta por recetas económicas, nutritivas y llenas de sabor, y este pastel no es la excepción.

Para preparar un buen pastel de pescado al horno casero, es importante elegir un pescado blanco que aporte suavidad, como la merluza, el bacalao desalado o la pescadilla. Lo ideal es cocerlo brevemente para mantener su jugosidad y después desmenuzarlo con cuidado, retirando cualquier espina. Arguiñano recomienda integrar el pescado con una mezcla de nata o leche evaporada, huevos batidos y un sofrito suave de cebolla y puerro, lo que aporta un sabor redondo sin restarle ligereza.

Modo de preparación

Si quieres saber cómo hacer pastel de pescado rápido, basta con mezclar todos los ingredientes, triturar ligeramente para un acabado uniforme y verter en un molde engrasado. Se cocina en el horno al baño María unos 40 minutos, hasta que cuaje por completo. Es una receta muy agradecida, porque permite prepararla con antelación y servirla tanto fría como templada. Acompañada de una sencilla mahonesa casera o una salsa ligera de yogur, se convierte en un entrante perfecto y lleno de matices.

Quienes prefieren una versión más clásica pueden disfrutar del pastel de pescado tradicional Arguiñano, que conserva ese toque casero de las cocinas familiares. En esta variante, se integra también un golpe de brandy o vino blanco para elevar el aroma, y se añade zanahoria rallada al sofrito para aportar dulzor natural. El resultado es un pastel suave, jugoso y con una textura cremosa que gusta incluso a quienes no comen pescado normalmente.

El pastel de pescado al horno casero se ha convertido en una receta imprescindible para quienes buscan comer sano sin renunciar al sabor. Arguiñano siempre destaca su facilidad, su versatilidad y lo bien que se conserva, lo que permite disfrutarlo incluso al día siguiente. Si buscas un plato elegante, sencillo y capaz de gustar a toda la familia, este pastel de pescado es una apuesta segura que puedes adaptar a tu gusto con diferentes pescados, mariscos o verduras.