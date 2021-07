Un dulce muy típico de Bilbao es precisamente el pastel de arroz al horno. Es un dulce tradicional que no falta en ninguna de las pastelerías del País Vasco. Eso sí, se dice que la receta no es original del norte de España, sino que los marineros, en sus múltiples viajes a Filipinas, trajeron esta receta tan típica de las islas. En un principio, esta receta dulce se hacía con harina de arroz, una opción estupenda para los celíacos ya que es un tipo de harina que no lleva gluten.

No obstante, con el paso de los años, la harina de arroz se cambió por harina de trigo, a pesar de que se ha mantenido su nombre tradicional, es decir, que a pesar de que se trata de un pastel de arroz al horno, no lleva ni pizca de este ingrediente.

¿Quieres saber cuál es la elaboración de la receta y los ingredientes que necesitas para preparar el pastel de arroz al horno? Pues no te lo pierdas a continuación. ¡Te encantará!

Ingredientes del pastel de arroz al horno

La receta también se puede hacer con una base de hojaldre, pero esta es más sencilla y queda espectacular. Además, vamos a usar harina de arroz para la elaboración para que sea aún más tradicional.