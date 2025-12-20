Los pescadores gallegos están que trinan: un sistema de infrarrojos confirma la ausencia de salmones en el río

El salmón es uno de los peces que más gusta por su versatilidad y su valor culinario, pero los pescadores gallegos ya se preocupan porque su presencia disminuye y la tendencia no deja de bajar.

Ahora, un sistema automático instalado en el Ulla, conocido como el «Gran Hermano del río», ha revelado que los salmones están en mínimos y que la situación es más grave de lo que se pensaba.

Esto muestra que los efectos de la presión humana y del cambio climático están golpeando más de lo que parecía. Cuando se mide con herramientas precisas, se ve que la población cae y que el ecosistema del Ulla arrastra problemas que pueden ser irreversibles.

El sistema Riverwatcher-CS revela que los salmones casi han desaparecido del Ulla

El equipo Riverwatcher-CS instalado en el Ulla ha mostrado que la veda total prevista para 2026 no es optimista, pues la cámara del Xirimbao registró solo tres ejemplares en toda la temporada de 2025. En Ximonde, el recuento anual se quedó en ocho, cifras que confirman un declive muy importante.

Este sensor permite saber qué está pasando en aguas del Ulla las 24 horas del día, los 365 días del año. El sistema, importado de Islandia, combina el vídeo con un escáner por infrarrojos. Es un túnel con luces subacuáticas y una cámara HD que detecta cada pez que pasa, registra su tamaño, la dirección y la temperatura del agua, y reconoce a los ejemplares marcados con microchips.

Cuando un pez cruza, el sistema guarda unos segundos antes y después de la detección y sube el vídeo a la base de datos. La Junta prevé reforzar el control en 2026 marcando los salmones que entren en primavera y verificando su regreso en el nuevo capturadero del Xirimbao, un método que permitirá saber cuántos logran completar el ciclo.

Por qué los salmones están desapareciendo de Galicia

Los expertos señalan varias causas. La contaminación por metales pesados, ligada a la mina de Touro, es una de las más preocupantes: se han detectado niveles de cobre muy superiores a lo normal en las escamas de los salmones del Ulla. También influyen vertidos ganaderos y la degradación del hábitat fluvial.

Las presas y otros obstáculos dificultan el remonte y la bajada de los juveniles, dejando tramos del río prácticamente inaccesibles. El cambio climático agrava el problema con aguas más cálidas, menos oxígeno y sequías que reducen el caudal.

En el mar, las corrientes cambiantes y la menor disponibilidad de alimento complican la supervivencia. A todo esto se suma la presión pesquera histórica. El resultado es una caída brusca que ha llevado al río de unos 100 salmones hace pocos años a apenas una decena.

Cómo afecta a los españoles la desaparición del salmón en el Ulla

La disminución de salmones en ríos como el Ulla afecta de forma directa a la economía local y a quienes viven de la pesca deportiva. La veda deja sin actividad a pescadores y negocios que dependían de la temporada para generar ingresos, y también frena el turismo que acudía a la zona para practicar pesca recreativa y consumir en la hostelería y alojamientos rurales.

Para la población del entorno, el declive del salmón supone además la pérdida de una tradición muy arraigada y una señal de alerta sobre la salud del río.

La contaminación, los vertidos y el deterioro del hábitat no solo amenazan a la especie, sino que generan preocupación por el futuro ambiental y por la estabilidad de modos de vida vinculados históricamente al río.