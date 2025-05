En marcha una nueva película de ‘Rambo’ sin Sylvester Stallone: ¿puede existir la saga sin la estrella?

A pesar de ser uno de los tres embajadores de Donald Trump en Hollywood, Sylvester Stallone no pasa por su mejor momento profesional. La otrora estrella del cine de acción lleva años reclamando parte de sus derechos como creador original de Rocky (1976), una saga de la que ha sido paulatinamente apartado tras la fijación de la IP por el spin-off Creed (2015). Pero para más inri de su legado, ahora hemos podido saber que el intérprete no estará presente en la nueva película de Rambo. Una odisea belicista de redención que había protagonizado desde la cinta original, estrenada en 1982. No obstante, el anuncio despierta una cuestión muy relevante para el futuro de la franquicia del soldado…¿puede existir dicho universo sin la presencia del tres veces nominado al Oscar?

La última aventura del ex veterano de Vietnam llegó a los cines en 2019. Y visto lo complicado que es continuar la narración hacia adelante, tras cinco largometrajes, desde varios medio norteamericanos apuntan a que la precuela explorará el pasado del personaje, confirmando lo que tarde o temprano tenía que llegar: la primera nueva película de Rambo sin Sly. Como en todo proyecto que acaba prácticamente de nacer, la información al respecto es escasa y basada en un alto porcentaje de especulación. Aunque esto, parece más un drama para los fans que para el propio actor de 78 años, quien ya se mostraba muy escéptico con seguir dando vida al rol tras Rambo: Last Blood (2019). Por lo que aquí, hablamos de una especie de retiro voluntario y no como en Creed III (2023), donde se le apartó para que el nuevo protagonista pudiese volar solo. Una ausencia que no le dio demasiada suerte al boxeador interpretado por Michal B. Jordan, a través de un filme que terminaría dirigiendo él mismo y que ha terminado siendo la peor desde el resurgimiento pugilístico de este universo.

A diferencia de este ostracismo sobre su propia creación, la nueva película de Rambo no renuncia a Stallone por conflictos internos, sino porque la idea pasa por tener a una cara joven que represente el origen de este héroe trastornado por la guerra. La noticia de una precuela coincide con otra idea que el propio actor estaba gestando sobre el origen de Rambo y que en septiembre del año pasado comparó con La dama y el vagabundo (1955).

La nueva película de Rambo

Según apuntan desde al otro lado del charco, Stallone no estará físicamente dentro del relato ni en el apartado técnico ni en el marco creativo que se encargará de rodar Millenium Media. Un estudio modesto especializado en cine de acción que desde principios de los 2000, nos ha brindado propuestas como Un amor entre dos mundos (2012), The Outpost (2020) o El protector (2022), entre otras. La compañía sin embargo, no es ninguna novata en esto de adaptar el material original de David Morell, pues fueron ellos los responsables de la que a priori fue la última película de Stallone como Rambo. Millenium Media también estuvo detrás de la primera Los mercenarios (2010). La trama, según se prevé, abordaría la historia de un joven Johnny Rambo antes de quedarse traumatizado en el Vietcong y causar el caos en la primera Acorralado. Por ello, el único modo en el que por edad, podríamos verlo en la pantalla recae en alguna especie de flash forward a modo de epílogo que funcione como pura complacencia para el fandom.

Deadline fue el primer medio que ha informado de esta nueva película de Rambo, explicando que el título manejado por la compañía es el de simplemente John Rambo. Por lo que en España, seguramente se tenga que cambiar para no coincidir con el nombre homónimo que ya recibió la cinta de 2008. Teniendo en cuenta su condición de historia que marcará el nacimiento del soldado que todos conocemos, no descartamos que la cosa quede en un simple y llano John Rambo: el origen.

¿Quién estará detrás de las cámaras?

La nueva película de Rambo no tiene todavía protagonista, pero si que tiene entre sus filas a un director: Jamari Helander. Una elección ciertamente estimulante para el tono y la temática de John Rambo, pues este finlandés es el responsable de Sisu, el largometraje que mezcla la violencia de la saga John Wick con la Segunda Guerra Mundial que en 2022 arrasó en el Festival de Sitges.

«Nos entusiasma presentar un nuevo capítulo del legado de Rambo. Este proyecto homenajea a una de las mejores franquicias de la historia del cine», explicaba el presidente de Millenium Media, Jonathan Yunger. Los encargados de firmar el libreto serán los guionistas Rory Haines y Sohrab Noshirvani, responsables de The Mautiranian.