Sylvester Stallone habla sobre cómo habría sido ‘Creed 3’ dirigida por él: «Soy mucho más sentimental»

Hace tiempo que la franquicia de Rocky y Sylvester Stallone no pasan el mejor momento de su relación. Con un nivel de desesperación económica brutal, Sly escribió el guion de la cinta original saliendo del pozo y ascendiendo hasta el primer nivel de la industria. Muchos años después, la saga recibió su primer spin-off con Creed, con la que el actor dejó de ser el protagonista, recibiendo en cambio una nueva nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto. Ahora ya está por estrenar Creed 3, la primera de la marca en la que no aparecerá Stallone. El director, actor y guionista quiere recuperar parte de los derechos del personaje que le ha acompañado tanto tiempo y mantiene una guerra abierta en la que públicamente ha criticado a Irwin Winkler. Con todo ese Background, se puede entender que el intérprete no vaya a estar implicado en el cierre de trilogía protagonizado por Adonis Creed y en una entrevista reciente con THR ha criticado la decisión de su ausencia, especificando además que el habría tomado otro camino en la dirección del proyecto.

“Se tomó en una dirección que es bastante diferente a lo que yo hubiera tomado. Es una filosofía diferente: la de Irwin Winkler y la de Michael B. Jordan. Les deseo lo mejor, pero soy mucho más sentimental. Me gusta que mis héroes sean golpeados, pero no quiero que entren en ese espacio oscuro. Siento que la gente tiene suficiente oscuridad”, explicaba Stallone al medio.

Creed 3 enfrentará al protagonista con Damian Anderson, un personaje del pasado de Adonis que será interpretado por la estrella de Marvel Jonathan Majors. También supondrá el debut de Michael B. Jordan en la dirección, con el regreso de Tessa Thompson en el papel de Bianca y Phylicia Rashad como Mary Anne Creed, la madre adoptiva del protagonista. Del mismo modo también regresará Florian Munteanu, el actor que hizo de Viktor Drago en Creed 2. Parece que la nueva entrega indagará en el pasado del hijo de Apollo Creed, consiguiendo que como siempre ha sucedido en la franquicia, se dé un conflicto más allá del propio combate de cuatro esquinas. Creed 3 llegará a los cines españoles el próximo 3 de marzo de 2023, quien sabe si para finalizar esta trilogía de spin-offs o para seguir agrandando la leyenda de la franquicia deportiva más extensa de la historia del cine.