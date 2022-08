La nueva película de superhéroes que no es de Marvel ni de DC y arrasa en Amazon

El cine de superhéroes es un género del que todo el mundo, hace años, pronostica su fin. Una moda, una etapa que terminará por cansar a los espectadores. Este argumento no está falto de razón si atendemos a la propia historia de la industria cinematográfica. Como cualquier sector del entretenimiento, el séptimo arte obedece a las tendencias y así como en los 60 el western era un auténtico filón, actualmente la pureza de esa tipología de narrativas ha dedicado a un mercado nicho. Lo que sí es inequívocamente falso es la extinción de las capas y poderes a corto plazo y una prueba de ello son los resultados de la recaudación mundial, donde títulos como Spider-Man: No way home, The Batman y Doctor Strange en el multiverso de la locura han sentenciado a sus principales rivales del mundo del terror, ciencia ficción, el thriller o la comedia. Sin duda, el género no pertenece únicamente a Marvel y DC y por tanto surgen largometrajes como Samaritan, la película de superhéroes que arrasa en Amazon.

La sinopsis de Samaritan es la siguiente: “Sam Cleary (Jacon Walton) es un joven que sospecha que su vecino el Sr.Smith (Sylvester Stallone) es en realida el desaparecido vigilante superpoderoso de Granite City que luchaba contra el crimen hace 20 años. El supuesto héroe fue declarado muerto en un incendio mientras luchaba contra su archienemigo Némesis. Ahora ante una ciudad al borde del caos y con la delincuencia en alza, Sam se propone sacar a su vecino del anonimato para evitar el derrumbe de la ciudad”.

Julies Avery dirige esta película de superhéroes alternativa que está arrasando en Amazon. El director tiene una amplia experiencia dirigiendo thrillers de acción como Son of a Gun y en 2023 estrenará The Pope’s Exorcist con Russell Crowe. El guion corre a cargo de Bragi F. Schut y aunque en principio no parte de ningún cómic, el atractivo de la historia y a raíz de la producción de Amazon, al final Samaritan tendrá una edición en papel.

Stallone ha sido noticia durante el año porque no aparecerá en Creed 3 y por su interés en recuperar los derechos sobre la franquicia de Rocky, en propiedad del productor Irwin Winkler. El otro protagonista de la película, Jacob Walton saltó a la fama por su papel de camello en la serie de HBO Euphoria y este, es su debut en un largo.