Russell Crowe interpretará a Gabriele Amorth, el exorcista principal del Vaticano

El actor Russell Crowe protagonizará El exorcista del Papa, una película en la que el australiano asumirá el rol del padre Gabriele Amorth, un sacerdote de la vida real que actuó como el principal exorcista del vaticano llegando a realizar más de 100.000 exorcismos a lo largo de su trayectoria.

Amorth falleció en 2016 a los 91 años y escribió dos memorias durante su vida; An Exorcist Tells His Story y An Exorcist: More Stories. Dos libros que detallan sus experiencias luchando contra el diablo y los demonios en el nombre de la Iglesia Católica. El padre Amorth habló sobre su trabajo en una entrevista para Vanity Fair el mismo año que falleció. En ella explicaba parte de la naturaleza de su extraña profesión dentro del sacerdocio: “El ritual del exorcismo no lo practica un sacerdote ordinario. Un exorcista requiere un entrenamiento específico y debe pensarse que tiene una santidad personal. Puede estar expuesto a comportamientos peligrosos y amenazas personales. Sus oraciones a menudo provocan una respuesta violenta cuando intenta hacer brillar un rayo de luz en la oscuridad”.

Dentro del género, el director de El exorcista William Friedkin, ya realizó un documental en 2017 sobre el trabajo del personaje que interpretará Russell Crowe, titulado El diablo y el padre Amorth. La productora Screen Gems adquirió los derechos sobre el trabajo del sacerdote, incluyendo la explotación comercial de sus dos libros más vendidos a nivel internacional. El exorcista del Papa estará dirigida por Julius Avery (Overlord, Son of a gun), el cual en una declaración oficial explicó la satisfacción de trabajar con el actor de Gladiator: “Ha sido un objetivo personal trabajar con Russell. Colaborar con él en la asombrosa historia de El exorcista del Papa es realmente un sueño hecho realidad”.

El guion está escrito por Evan Spiliotopoulos con revisiones de Chuck Maclean y del mismo modo, parte de los borradores originales que Michael Petroni, Chester Hastings y R. Dean McCrear redactaron. El exorcista del Papa está siendo producida por Doug Belgrad, a través del sello 2.0 Entertainment y Kaczmarek. Mucho antes de eso, a Russell Crowe lo veremos en dos proyectos de Marvel. El primero se estrena el próximo 8 de julio y es Thor: love and thunder, en la que interpreta a Zeus. El segundo es la apuesta de Sony Pictures con Kraven el cazador, la película origen del villano de Spider-Man estará intrepretada por Aaron Taylor-Johnson.