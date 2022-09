El nuevo clip promocional de ‘Black Adam’ relaciona al antihéroe con otras películas del Universo de DC

Black Adam es ahora mismo, la apuesta más seguro que Warner.Bros mantiene con el universo de DC. El plan de reestructuración estratégica tras la fusión con Discovery pretende elaborar un mapa de películas a 10 años vista, tal y como Kevin Feige hizo con las primeras fases de Marvel. La historia origen del villano llegará a los cines el próximo 21 de octubre y ahora, el nuevo vídeo promocional incluye material de otras historias y personajes esenciales de ese ansiado mundo fílmico.

Corrected 👊🏾

Long before the world of heroes and villans, #BlackAdam ruled it all.

A god with zero mercy and power born from rage.

The #ManInBlack hits theaters worldwide…

ONE MONTH FROM TODAY.

OCTOBER 21 🌎@SevenBucksProd @DCComics @wbpictures pic.twitter.com/KmNPDOk3Cx

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 22, 2022