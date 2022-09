Nuevo tráiler de ‘Black Adam’: Dwayne Johnson vs. La sociedad de justicia de América

Aunque Warner Bro. Discovery haya tenido un último mes complicado cancelando títulos como Batgirl y Scoob!: Holiday Haunt, Black Adam sigue siendo uno de los estrenos superheroicos más esperados del 2022. El antihéroe encarnado por Dwayne Johnson tiene un nuevo tráiler en el que le podemos ver mostrando su brutal nivel de poder contra La Sociedad de Justicia de América.

Hasta el momento, todo el contenido promocional de Black Adam que nos había llegado, ofrecía breves vistazos de momentos explosivos como combates aéreos y demostraciones increíbles de los poderes de un protagonista atormentado por la pérdida de su hijo en el pasado. Este nuevo tráiler ofrece la brutalidad con la que el descomunal antihéroe lucha contra las fuerzas comandadas por el doctor Fate (Pierce Brosnan). Lo que sí que ha resultado una sorpresa es ver a una vieja amiga de lo poco construido que está el Universo Cinematográfico de DC. Esta no es otra que Amanda Waller, la mujer que obligaba a los miembros del Escuadrón Suicida a realizar sus mortales misiones. De esta forma, el as bajo la manga de Warner respecto al personaje de Viola Davis se ha desvelado, aunque no sabemos de cuánto metraje dispondrá dentro de la captura de Black Adam.

Waller parece comunicarse directamente con la Sociedad de la Justicia de América, el equipo de superhéroes más antiguo de la industria del cómic. El avance parece ser uno de esos parches que la productora utiliza para paliar las malas noticias reveladas hace dos semanas. Aquaman y el Reino Perdido y Shazam: La furia de los dioses se retrasaban (una vez más). La secuela del héroe submarino llegaría el 25 de diciembre en vez del 27 de marzo y la continuación del joven protector del rayo se proyectará en la primera fecha prevista para el personaje de Arthur Curry, tres meses después de lo esperado.

El personaje de Black Adam es en realidad el antagonista principal de Billy Batson (Shazam) en los cómics y con el triunfo de la película origen de este último en la taquilla, el spin-off estaba en la mente de todos los directivos de la compañía. En realidad al principio de la producción protagonizada por Zachary Levy, el villano iba a ser el propio Adam, pero el villano era demasiado interesante como para no darle una historia de origen.

Casi 5.000 años después de que se le concedieran los poderes unos dioses egipcios y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno. La primera película de superhéroes de Dwayne Johnson llegará a los cines el próximo 21 octubre.