Hace algunas semanas la industria de Hollywood se vistió de luto tras el letal accidente sufrido en el rodaje de Rust. El ayudante de dirección le daba una de las pistolas catalogada como “cold gun” (pistola fría) por la responsable de armas Hannah Gutierrez Reed, sabiendo que esa terminología implicaba que el arma no contenía munición real. Instantes después, en el ensayo Baldwin disparó hacia la cámara, alcanzando a Halyna Hutchins, que moriría a las pocas horas por el impacto y al director de la película, Joel Souza que se recuperó a los pocos días. A raíz de la tragedia se abrió el debate sobre el empleo de las armas en los rodajes de la industria. El último que se ha pronunciado ha sido Dwayne Johnson, asegurando que en sus futuros films dejará de utilizar armas reales.

El mensaje del actor californiano es necesario y especialmente relevante, debido a la popularidad y el peso que su nombre tiene en la industria. Johnson es uno de los actores mejor pagados y sus palabras podrían ser replicadas por otros compañeros de profesión. En una entrevista para Variety, Johnson declaró estar ante todo, desconsolado: “Perdimos una vida. Mi corazón está con su familia y con todos en el set. También conozco a Alec desde hace muco tiempo”.

Claro está que Johnson sólo puede hablar desde aquellas historias producidas bajo su sello: “No puedo hablar por nadie más, pero puedo decirles, sin ninguna falta de claridad aquí, que cualquier película que tengamos avanzando con Seven Bucks Productions, cualquier película, programa de televisión o cualquier cosa que hagamos o produzcamos, no usaremos arma reales en absoluto”. El actor de Black Adam también manifestó que no se preocuparían por el dinero que costará ese cambio, utilizando en sus próximos rodajes pistolas de goma y fogueo.

Finalmente el intérprete contó que se reunió con su equipo cuando sucedió el accidente para ver qué cambios podían hacer en su forma de trabajo, volviendo a examinar cómo iban a trabajar juntos a partir de ese momento.