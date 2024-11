Iker Jiménez no se achanta ante sus críticos: «Piden mi cabeza pero no me voy a quedar quieto»

Ante una semana muy complicada para él, Iker Jiménez se ha defendido de los que han atacado a su programa Horizonte: «Están pidiendo mi cabeza. Si van a por mí y me quieren descabezar, yo no me voy a quedar quieto y ojo a la que os viene. Yo no los voy a atacar, no voy a decir que son basura, tampoco voy a pedir que el Gobierno asfixie a su cadena o que su cabeza salga de los medios, pero ellos sí que lo piden de mí». Ha explicado el presentador de Mediaset en sus redes sociales. Recordemos que, durante la cobertura de los estragos provocados por la DANA, un reportero de Horizonte, Rubén Gisbert se manchó a conciencia de barro para aparecer más sucio en una conexión en directo. Además, Iker publicó un tuit en el que afirmaba que en el parking de Bonaire había «muchos cuerpos», cuando luego no fue así. El comunicador ya pidió disculpas desde su plató pero, desde otras cadenas, han seguido atacándole, por lo que el periodista se ha defendido.

Tras las mencionadas polémicas de Rubén Gisbert y del tuit de Jiménez (que él mismo reconoció que lo había escrito a nivel personal y preso de la ira ante la tragedia en Valencia), han sido muchos los medios de comunicación y las figuras públicas de otras cadenas (Wyoming, Dani Mateo o Ana Pastor, por ejemplo) los que han criticado la labor profesional del director y presentador de Horizonte y Cuarto Milenio.

En un vídeo colgado en la red social X, Iker Jiménez, en primer lugar, ha arremetido contra Miguel Ángel Campos, periodista de la SER y colaborador de La Sexta, porque, según el presentador de Mediaset, «pidió mi cabeza en prime time». «El señor Campos, de la SER, hay que tener huevos, dijo en antena [el sábado en La Sexta Xplica] que me quitasen el programa y que como Mediaset no reaccionaba, que se llamase al Gobierno para que quitasen la publicidad institucional».

Sin embargo, Iker Jiménez no se ha achantado: «Si van a por mí y me quieren descabezar, yo no me voy a quedar quieto y ojo a la que os viene. Yo no los voy a atacar, no voy a decir que son basura, tampoco voy a pedir que el Gobierno asfixie a su cadena o que su cabeza salga de los medios, pero ellos sí que lo piden de mí».

Contra Wyoming: «A mí no me escribe nadie lo que tengo que decir»

El presentador de Cuatro también se ha lanzado contra comunicadores de Atresmedia como Wyoming y Dani Mateo : «Todas las grandes estrellas que leen, ninguno ha puesto el pie ahí, ninguno ha donado nada a los valencianos, ninguno ha arrimado el lomo. Yo dirijo mi programa, a mí nadie me dice lo que tengo que decir. A diferencia de los showmans millonarios y los humoristas graciosos, a mí no me escribe nadie lo que tengo que decir. Esos showmans que leen un texto y se meten conmigo. Yo hablo con el corazón en la mano, con mis errores y virtudes. No tengo un texto escrito por otro que me dice lo que tengo que decir. Yo no tengo guionistas, por lo que no opero así».

PIDEN MI CABEZA (en la competencia) y nos tomamos un café https://t.co/LBM1nxKUUj — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 10, 2024

Para terminar, el presentador de Cuatro ha denunciado que La Sexta no haya pedido perdón por un vídeo en el que un reportero de la cadena afirmaba que «había algunos cadáveres» en el parking de Bonaire: «Ellos me han llamado ‘el rey de los bulos’ y me parece impactante. Si vas a por mí, tienes que tener la espalda muy ancha».