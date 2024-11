Rubén Gisbert, el reportero despedido por Iker Jiménez: «¿Me arrodillé en el barro? Sí. Me equivoqué»

Rubén Gisbert, el reportero de Horizonte que fue despedido por Iker Jiménez después de mancharse de barro antes de realizar un directo desde las zonas afectadas por la DANA, ha roto su silencio. En un vídeo publicado en sus redes sociales, el periodista ha sido contundente: «Sobre la campaña mía de difamación, ¿ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos? Sí, ¿lo hice para que se viera barro en mis rodillas a pesar de que llevo siete días de barro hasta aquí arriba? Sí, lo hice por eso». El ex colaborador del programa de Cuatro se ha justificando alegando que: «La primera conexión fue grabada. Cuando me meto dentro del garaje con barro hasta las rodillas la conexión esa es grabada. Y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas si se supone que vengo de un garaje. Para que no se note que no estamos en directo hice eso».

El domingo 3 de noviembre, Horizonte hizo un especial sobre la tragedia de la DANA que registró un estupendo 13,1% de cuota de pantalla en Cuatro. Uno de los reporteros que estaba narrando la tragedia desde las zonas afectadas era Rubén Gisbert, que fue grabado por uno de los vecinos valencianos mientras se manchaba de barro antes de realizar un directo. El vídeo se convirtió en viral en las redes sociales.

El presentador y director del programa de Mediaset, Iker Jiménez, al día siguiente, colgó un vídeo en la red social X asegurando que estaba «perplejo» ante lo sucedido y que había decidido no colaborar más con Rubén Gisbert.

La respuesta de Rubén Gisbert

Este martes 5 de noviembre, Rubén Gisbert ha roto su silencio también redes sociales con un vídeo en el que empieza diciendo que: «Sobre la campaña mía de difamación, ¿ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos? Sí, ¿lo hice para que se viera barro en mis rodillas a pesar de que llevo siete días de barro hasta aquí arriba? Sí, lo hice por eso».

A continuación, Gisbert explica por qué hizo lo que hizo: «La primera conexión fue grabada. Cuando me meto dentro del garaje con barro hasta las rodillas la conexión esa es grabada. Y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas si se supone que vengo de un garaje. Para que no se note que no estamos en directo hice eso». El reportero se disculpa antes de asegurar que existe una campaña de difamación sobre él: «Me equivocé. Lo siento, no esperaba que estuvieran tan encima mío grabándome, vigilándome y orquestando esto».

Eso sí, el periodista asegura que nada de lo ocurrido invalida su trabajo, durante los últimos días, ayudando a los damnificados por la DANA: «Yo sé quién soy, soy una persona leal, una persona recta, no he robado a nadie en mi vida y estoy aquí dando el callo desde el primer puto día. Nada más».

En otro mensaje publicado en X, Gisbert vuelve a disculparse: «Amigos, he cometido una estupidez. Pero también les digo que he aprendido una importante lección… Una lección dolorosa en un contexto muy duro que jamás pude imaginar. Vine el primero para hacer todo cuanto esté en mi mano por mi tierra, eso he hecho desde entonces, y eso voy a hacer».

Así fue la reacción de Iker Jiménez

Como ya se ha mencionado, tras hacerse viral el vídeo de Gisbert arrodillándose en el barro, Iker Jiménez habló del asunto en sus redes sociales asegurando, entre otras cosas, que: «No tenía conocimiento de esto y estoy absolutamente preocupado, porque Rubén Gisbert ha hecho un trabajo encomiable durante estos cinco días transportando medicinas. Esto que ha hecho no lo entiendo, entiendo que será fruto del nerviosismo.

Además, Jiménez dijo que: «He hablado con él y no lo puedo entender, aunque todavía no le he visto. He tomado la medida directa y recalcitrante de decirle que no puedo contar con él, me ha fallado. Me he quedado de piedra cuando me lo han enviado. ¿Qué necesidad hay de hacer esto en mitad de este drama? Él enviará su comunicado para aclararlo, pero nosotros lo que queremos es ayudar a la gente. Esta chorrada suya va en contra de mi ética profesional, en contra de lo que creo, que es contar siempre lo que vemos».