Iker Jiménez desaparece de ‘Cuarto Milenio’ con un mensaje: «No hay que dar a nadie por sentado»

El domingo 12 de enero, Cuarto Milenio regresó a Cuatro tras el parón navideño. El programa se emitió de manera normal pero en el último momento, cuando Iker Jiménez suele hacer una reflexión o discurso ante su audiencia, el periodista desapareció. En su lugar sólo pudimos escuchar su voz enviando un mensaje misterioso: «En siete días, por primera vez, algo cambiará en esa cita. En este programa, y llevamos 20 años demostrándolo, nunca hay que dar nada ni a nadie por sentado». Muchos espectadores se preocuparon y comenzaron las especulaciones en redes sociales. Por otro lado, dentro de la escaleta del programa destacó el análisis del coronel Baños sobre la cultura woke.

Tras varias semanas de parón por las vacaciones de invierno, Cuarto Milenio regresó el domingo 12 de enero, siendo esta su primera emisión del 2025. El programa, que consiguió ese día un 6,5% de cuota de pantalla, transcurrió con normalidad y se hablaron de diferentes temas entre los que destacó la reflexión del coronel Pedro Baños sobre la libertad de expresión.

Suele ser al final de Cuarto Milenio cuando Iker Jiménez se sienta sólo en el plató, habla a cámara y hace una reflexión personal o social para su público. En esta ocasión, sin embargo, el presentador desapareció y las cámaras sólo pincharon su silla vacía.

De repente, se escuchó la voz en off de Iker, quien mandó un críptico mensaje a sus fieles, anunciando los contenidos de Cuarto Milenio para la próxima semana: «En siete días estaremos en un punto concreto de una región de Francia donde todo quedó abandonado para siempre bajo el influjo de lo místico», avanzó el presentador. «Habrá otros viajes, historias de reencarnación y de existencias pasadas que siguen desafiando a la ciencia, experiencias imposibles, pero reales. Tan reales que cambian incluso las vidas de quien las investiga», añadió.

Y para concluir, Iker sentenció: «Todo esto en siete días, aunque por primera vez algo cambiará en esa cita. En este programa, y llevamos 20 años demostrándolo, nunca hay que dar nada ni a nadie por sentado». Este mensaje ha provocado todo tipo de teorías sobre el programa y sobre el futuro del comunicador de Mediaset.

Como se ha señalado, ese domingo, aunque Iker Jiménez no hizo su típica reflexión, Pedro Baños se puso una semana más al frente de El dossier del Coronel, donde señaló que hay muchas formas de condicionarnos socialmente, de ponernos normas y a veces no nos damos ni cuenta. Una de ellas es lo que se conoce como la cultura woke. En inglés, woke significa despierto, pero para el coronel lo que se intenta con esta cultura no es precisamente que estemos despiertos, si no que estemos «mucho más adormecidos».

Para Pedro Baños, el sistema nos está imponiendo modelos sociales que están adormeciendo la conciencia individual y colectiva llevando a los ciudadanos a un punto en el que «no pueden reaccionar».

Para Baños, sin haber una censura oficial, se está llegando a un punto de normalización del silencio: «Estamos llegando a un punto en el que los ciudadanos preferimos quedarnos callados con tal de no ser duramente criticados y socialmente destruidos».