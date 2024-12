Pedro Baños: «La inmigración ilegal en Baleares va a ir a muchísimo más si no se le pone coto»

Pedro Baños es coronel de Infantería del Ejército de Tierra en situación de reserva, además de diplomado de Estado Mayor. Bs una figura que destaca también por su faceta literaria. Cuenta con seis libros publicados, en los que saca a relucir su amplio conocimiento en materia de geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista e inteligencia militar.

Atiende a OKDIARIO en esta entrevista en la que desgrana la grave crisis migratoria que atraviesan las Islas Baleares, un territorio que ha duplicado el número de inmigrantes ilegales llegados en patera en apenas un año.

Preguntado acerca de la gran cantidad de inmigrantes irregulares que han llegado a Baleares en lo que llevamos de 2024, Baños explica que «hay que tener en cuenta que el fenómeno migratorio apenas esté empezando. África es un continente que duplica la población cada 20 ó 25 años porque hay una natalidad muy superior a la de Europa. Además, no solamente es el número de hijos, sino cuándo empiezan a tener esos hijos. Estamos hablando de que empiezan a tenerlos muy jóvenes. Las mujeres muchas veces en cuanto tienen la primera menstruación. Con lo cual, mientras aquí pasa una generación, en África han pasado dos generaciones y media. Imaginemos la diferencia que existe, con lo cual el cambio de paradigma entre un continente y el otro es más que espectacular».

Incide en tener presente que «esas personas viven en unas situaciones muy diferentes a las nuestras. Y eso no deja de ser también un impulsor de estos movimientos migratorios, con lo cual se juntan muchas circunstancias. Probablemente no estemos más que empezando con este fenómeno. Cuando se cierran unas vías, obviamente van a intentar buscar otras».

«Ahora mismo está muy cerrada la vía italiana. Allí sí que han reducido más que notablemente la llegada de inmigrantes ilegales. Aquí tenemos el caso de cómo se ha intentado, a veces con grandes sacrificios, frenar en cierto modo esa llegada a través de Ceuta y Melilla. Tenemos el caso de Canarias, donde siguen llegando de una manera masiva, pero han encontrado otra vía», señala Baños en referencia a Baleares.

«Una vez que se ha cerrado esta vía, sobre todo la vía italiana, han encontrado otra vía para llegar a Europa, que son las Islas Baleares. Es un fenómeno relativamente reciente. Hasta hace muy poco tiempo era prácticamente desconocido. Pero ahora vemos que tiene una importancia y seguramente tendrá una tendencia creciente. Y si no se le pone coto, de alguna forma va a ir a muchísimo más», apostilla.

Pedro Baños remarca que la inmigración ilegal genera muchos problemas. «Genera de entrada un problema para los locales, los que ya están viviendo aquí, pero también genera problemas sociales, problemas políticos. Empieza esa polarización política. Se aprovechan unos y otros de la inmigración. Al final son seres humanos. Pero también es una cuestión económica, porque evidentemente somos una sociedad muy solidaria y por lo tanto entendemos que son personas a las que hay que dar unos servicios mínimos. No son seres humanos de segunda y no pueden llegar aquí y no tener ningún tipo de atención, con lo cual se juntan muchas circunstancias. Esto también puede ser un gran modificador», afirma.

El coronel de Infantería del Ejército de Tierra recalca que «si esto se llega a generalizar y se produce de una forma masiva, es algo a tener muy en cuenta. Debemos tenerlo muy presente y sobre todo se debería reflexionar de una manera despolitizada y no ideologizada, que lamentablemente no es como se está haciendo».

Baños apunta a la necesidad de trazar un plan estratégico a nivel nacional para combatir este tipo de inmigración: «Al final se supone que estamos todos unidos dentro del marco de la Unión Europea. Lo que vamos a tener muy complicado para poder solucionar esta situación. Una situación que debe ser lo más favorable posible. Como decía, no solamente para los que ya están aquí. Sino también para los que llegan, porque tampoco les podemos confundir haciéndoles pensar que van a llegar al paraíso terrenal y luego resulta que se encuentran en una situación muy diferente»

«Hay muchas veces en las que tienen que permanecer encerrados en centros de inmigrantes, en centros de internamiento. Y evidentemente eso tampoco es aceptable porque tenemos que pensar que son seres humanos, que no hacen nada diferente de lo que haríamos cualquiera de nosotros en caso de que estuviéramos en su misma situación. Y por lo tanto, es algo que debemos intentar paliar, intentando mejorar esa situación en beneficio de todo el mundo, de los que están y de los que llegan», concluye.