Policías ante la crisis migratoria en Baleares: «No sabemos quién viene, ni de dónde, ni si ha delinquido»

Los agentes policiales de Baleares no dan abasto con la llegada masiva de pateras a las costas del archipiélago. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia la falta de recursos y de personal que padecen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer frente a la crisis migratoria hasta el punto de que los compañeros de Extranjería se ven obligados a doblar turnos.

Así lo ha denunciado este jueves a OKDIARIO el portavoz del SUP en Baleares, Manuel Pavón, en un momento en el que las Islas recibieron la semana pasada casi 300 inmigrantes ilegales a bordo de hasta 15 cayucos, 200 de ellos interceptados en menos de 48 horas, concretamente en Mallorca, Formentera y Cabrera.

«Cada vez que vienen embarcaciones a Baleares, los servicios policiales se colapsan. No tenemos una unidad específica para atender a estas personas, tienen que intervenir unidades que no están especializadas», explica Pavón, que a su vez indica que todavía no se ha tomado ningún tipo de medida preventiva por parte de la Delegación de Gobierno.

Por otro lado, desde el sindicato policial aseguran que en el momento de la llegada de un inmigrante ilegal, se hace una propuesta de expulsión que nunca se ejecuta. «Se les ingresa en un centro de atención temporal de extranjeros (CATE) y pasado un tiempo se les deja en libertad para mandarlos a la Península», afirma Pavón.

«No sabemos qué tipo de personas vienen»

Por otro lado, desde el SUP aseguran que los inmigrantes ilegales que llegan en pateras a Baleares tiran su pasaporte para esconder el país de donde vienen e incluso algunos mienten con la edad para hacerse pasar por menores. «No sabemos quién viene aquí, ni de dónde, ni siquiera si ha cometido algún hecho delictivo con anterioridad. No pasan ningún filtro, no sabemos qué tipo de personas pueden llegar a Baleares», relata Pavón.

Asimismo, el portavoz del SUP ha arremetido contra la ex delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, al asegurar en su día que el archipiélago no era una nueva vía de entrada de inmigrantes. «Años después nos estamos dando cuenta de que Baleares no es que sea una nueva vía de entrada, sino que es una autopista de entrada», ha explica Pavón.

Cabe recordar que Baleares ya ha recibido en lo que va de año más inmigrantes y pateras en tan sólo ocho meses que en todo el año anterior. Hasta este mes de agosto ya se han superado los datos registrados en todo el año 2023, cuando llegaron a las costas de las Islas 2.175 inmigrantes a bordo de 136 pateras.

Una situación que ha provocado el colapso y la sobreocupación de los centros de menas. En concreto, se encuentran en un 650% por encima de su capacidad de acogida, como aseguró la presidenta del Govern balear, Marga Prohens.

Ibiza solicita centros de atención de inmigrantes

La isla de Ibiza también se encuentra en una situación crítica debido a la llegada masiva de inmigrantes ilegales llegados en patera. La Confederación Española de Policía (CEP) ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Baleares medidas urgentes en la isla pitiusa como la creación de un centro de atención temporal de extranjeros (CATE).

En un comunicado, han señalado que la falta de una infraestructura adecuada para la recepción de estas personas «sobrecarga los servicios policiales, generando una situación muy difícil para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Según CEP, la propuesta de crear el centro permitiría descongestionar en cierta medida la Comisaría de Ibiza liberando a los agentes de la carga adicional de gestionar y custodiar a los migrantes. Argumentan además que también proporcionaría un entorno seguro y adecuado para la primera atención de estas personas para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, descanso y atención médica.

«Centralizar en esta instalación la recepción de migrantes facilitaría la coordinación entre diferentes servicios públicos y organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo y colaboración en la atención de estas personas de manera habitual», han señalado desde CEP.