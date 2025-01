Iker Jiménez, contra los que atacan a Elon Musk: «Trincones subvencionados»

Iker Jiménez ha llamado «trincones subvencionados» a los que llaman «tonto» al «genio» Elon Musk. El presentador de Cuarto Milenio ha vuelto a defender al magnate y ha negado que el gesto que hizo el dueño de la red social X en la toma de posesión del presidente Trump fuera un saludo nazi . Además, el comunicador de Mediaset ha cargado duro contra todos los tertulianos que han criticado al empresario: «Dicen que Elon Musk es un peligro y lo dicen desde una superioridad moral que no sé de dónde viene. Esto ha permeado y tú te crees que este es más tonto que tú. Y te lo crees de verdad, cuando el tonto eres tú. ¿Cuánto de estos intelectuales patrios que nos dan lecciones todo el rato de lo mucho que saben se han leído la biografía de Elon Musk? ¿Saben realmente de quién están hablando?».

El gesto de Musk

​​El magnate Elon Musk, el flamante nuevo gran aliado de Donald Trump y encargado de aligerar las cuentas públicas de la maquinaria gubernamental, se convirtió en uno de los protagonistas de los actos que rodearon la toma de posesión del 47º presidente de Estados Unidos, pero esta vez no por sus ideas o su discurso, sino por un episodio bastante más inquietante: el gesto similar al saludo nazi (el tétrico sieg heil o saludo a la victoria) que realizó durante su intervención en el Capitol One Arena.

Mientras Donald Trump celebraba el almuerzo inaugural en el Congreso, el Capitol One, el pabellón cerrado de la capital del país donde diversas personalidades dieron sus discursos, Elon Musk atrajo todas las miradas por un gesto que se asemejaba alarmantemente al saludo nazi. Lo hizo en dos ocasiones. Primero se golpeó el pecho a la altura del corazón con el puño cerrado, para extender el brazo con la palma abierta, hacia el público. A continuación, se dio la vuelta y repitió el gesto hacia los espectadores que estaban al otro lado del atril. Y, para culminar, volvió a llevarse la mano al pecho y gritó: «¡Mi corazón está con vosotros!».

La defensa de Iker

En cuanto saltó esta polémica, Iker Jiménez, en la red social X, no tardó en salir en defensa del magnate tecnológico: «Decir que Elon Musk hace el saludo nazi y demás es un cachondeo y entender muy poco del personaje. Escucho a algunos tertulianos patrios y lo tengo claro. Es como aquello de va un español, un francés y un americano… Nadie más listo que nuestros intelectuales».

Pero el domingo 26 de enero, Iker , en Cuarto Milenio, incidió en su defensa a Musk y cargó contra todos los que le critican.: «Elon Musk es un genio y un visionario. Pero veo que en muchos programas matinales le critican como si ellos fueran más listos y más guapos. Luego te das cuenta de que algunos son unos trincones y parásitos que bailan al son de quien le paga. Dicen que Elon Musk es un peligro y lo dicen desde una superioridad moral que no sé de dónde viene. Esto ha permeado y tú te crees que este es más tonto que tú. Y te lo crees de verdad, cuando el tonto eres tú».

Iker Jiménez dijo ser consciente de que Elon Musk tiene «cosas buenas y cosas malas, como tú y yo», pero desconfía de quienes le tachan de ser un «rico caprichoso». «¿Cuánto de estos intelectuales patrios que nos dan lecciones todo el rato de lo mucho que saben se han leído la biografía de Elon Musk? ¿Saben realmente de quién están hablando? Este tipo que se ha convertido en enemigo del mundo a mí no me parece un tipo normal, pero me parece un tipo superior a todos estos que dicen que es un tonto. ¡Es que yo alucino! Este tipo se ríe de todos los que le llaman tonto y este va a ser, para bien o para mal, el líder mundial de muchas cosas que nos van a afectar a todos».